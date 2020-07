Podnikatelia v cestovnom ruchu vyzývajú vládu, aby začala riešiť kritickú situáciu odvetvia

Štyri špecifické opatrenia

6.7.2020 - Podnikatelia v cestovnom ruchu vyzývajú vládu, aby už začala riešiť nahromadené problémy v odvetví výrazne postihnutom opatreniami štátu proti koronavírusu.Prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marek Harbuľák v pondelok informoval, že na mimoriadnom valnom zhromaždení sa zhodli na tom, že vláda zatiaľ urobila veľmi málo pre pomoc cestovnému ruchu, hoci to najviac pocítilo dopady koronakrízy."Situácia v cestovnom ruchu je viac ako kritická. Toto je odkaz, ktorý chceme poslať predsedovi vlády, ale aj všetkým členom vlády, aby sa už konečne začali zaoberať problémami, ktorými trpíme. A to nielen počas obdobia, kedy sme museli byť zatvorení, ale ktorým budeme čeliť nasledujúce týždne a mesiace," povedal Harbuľák.Prevádzkovatelia služieb v cestovnom ruchu očakávajú dramatický scenár, vláda by podľa nich preto mala prijať štyri špecifické opatrenia na zmiernenie situácie v odvetví."Mala by sa predĺžiť prvá pomoc a všetky nástroje, ktoré momentálne podnikatelia a zamestnávatelia majú, do konca roka. Mali by sa prijať určité opatrenia, ktoré znížia daňovú záťaž, konkrétne daň z pridanej hodnoty, a to na všetky služby v cestovnom ruchu," uviedol Harbuľák v mene podnikateľov.Len tak si podľa neho dokážu splatiť dlhy z obdobia, kedy boli prevádzky zatvorené, alebo obmedzili svoju činnosť."Chceme, aby sa naštartovala spotreba po službách cestovného ruchu, napríklad, príspevkom štátu (za zamestnávateľov) na trávenie dovolenky, na rekreačné poukazy. A chceme, aby sa začali pripravovať nové kompenzačné programy špecificky zamerané práve na cestovný ruch," uviedol prezident ZCR.Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) priznal, že cestovný ruch je pandémiou koronavírusu najviac zasiahnutý sektor. Preto s ministerstvom hospodárstva pripravili novelu zákona o zájazdoch pre cestovné kancelárie a dovolenkárov (parlament ju už skôr schválil).Rezort dopravy rozhodol o zavedení letných expresných vlakov na podporu domáceho cestovného ruchu a nedávno pripravil návrh, aby štát uhrádzal za zamestnávateľov 55 % rekreačného príspevku pre zamestnancov."Na koaličnej rade o tom ešte budeme rokovať a budeme zapracovávať pripomienky koaličných partnerov. Nateraz o priamych finančných dávkach neuvažujeme, rozmýšľame o stimulujúcich opatreniach. Práve rekreačné poukazy a kampaň Dovolenka na Slovensku je dobrý nápad môžu pomôcť stimulovať cestovný ruch na Slovensku," povedal Doležal na sociálnej sieti.Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu podľa ministra v pondelok podpísali na ministerstve dopravy zmluvy na dotácie v celkovej výške 7,5 milióna eur.Budú mať tak skôr a viac prostriedkov na svoje marketingové aktivity a pritiahnutie návštevníkov v jednotlivých regiónoch v aktuálnej sezóne poznačenej koronakrízou.Domáci cestovný ruch by mal podľa odhadov zväzu v tomto roku zaznamenať medziročný pokles tržieb o vyše 50 % (o 500 mil. eur) a počtu ubytovaných návštevníkov tiež o polovicu, a to napriek väčšej ochote Slovákov stráviť tohtoročnú dovolenku najmä na Slovensku."Tie čísla budú alarmujúce. Podpíše sa to na tom, že o prácu môže prísť až 38-tisíc ľudí, čo je tretina pracovníkov v profesiách ako kuchár, čašník, chyžná, recepčná," upozornil Harbuľák.Napríklad, obsadenosť ubytovacích kapacít v Bratislave v minulom mesiaci dosiahla 15 percent. To je podľa neho obraz toho, ako na tom cestovný ruch je. Mnoho ďalších ubytovateľov nemá ani zďaleka takúto vyťaženosť."Možno sa javí, že začiatkom letných prázdnin domáci cestovný ruch mierne stúpol, ale je to jav trochu zdanlivý, klamlivý. Je to otázka dvoch, troch týždňov, možno ešte nejakého obdobia, ale čo bude po skončení letných prázdnin?" poznamenal Harbuľák.Konateľ spoločnosti Culinary Master (poskytuje služby pre kuchyne troch hotelov) Jaroslav Ertl informoval, že kritickú situáciu môžu zvládnuť len s pomocou štátu."Mojich tridsať ľudí potrebujem uistiť do budúcna, ako to bude fungovať. A fungovať to môže len vtedy, ak nám pomôže vláda," povedal Ertl.Miroslav Milučký je sedem rokov šéfkuchárom bratislavského hotela Devín. "Žijeme v neistote, čo bude ďalej. Buď nám pomôžu, ale neviem čo mám ľuďom povedať," dodal Milučký.