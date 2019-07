Odkaz pre starostu ponúka nové možnosti pre samosprávy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) – Samosprávy využívajúce pri komunikácii s občanmi a riešení ich podnetov web či mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu majú k dispozícii nové rozhranie. Zamestnancom mestských, miestnych i obecných úradov by malo pomôcť prehľadnejšie pracovať s nahlásenými podnetmi od zatriedenia až po komunikáciu o ich riešení.objasnil projektový manažér Odkazu pre starostu Martin Kollárik.Cieľom je podľa neho aj motivovať úrady na využívanie dát z Odkazu pre starostu.spresnil.Tento týždeň začína tím Odkazprestarostu.sk so školeniami pracovníkov samospráv, ktoré prejavili záujem o osobné zaučenie sa v práci s novým systémom. Prvé zo školení sa uskutočnilo v pondelok (29. 7.) v Pezinku.dodal hlavný administrátor Odkazu pre starostu Matúš Sedlák.Vytvorenie nového pracovného rozhrania pre samosprávy, ako aj školenia v zapojených mestách a obciach sú podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.Projekt Odkaz pre starostu vytvoril Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2010. Pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, počas svojho fungovania sa však neustále rozširuje, od komunálnych volieb v novembri 2018 sa pridalo ďalších 20 samospráv. Momentálne prostredníctvom tohto portálu so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 130 samospráv po celom Slovensku.