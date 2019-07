Pľúca veľmi ľahko prijímajú škodliviny, najviac ich ohrozuje fajčenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Najviac ohrozuje pľúcne zdravie človeka fajčenie. Pľúca totiž komunikujú s vonkajším prostredím pľúcnymi mechúrikmi, ktorých plocha je asi 70 metrov štvorcových. Plocha kože na ľudskom tele je pritom menej ako dva metre štvorcové.hovorí pľúcny lekár Bohumil Matula zo Špecializovanej nemocnice sv. Svorada v Nitre. Najjednoduchšie preventívne opatrenie pre zdravšie pľúca je preto podľa neho nefajčiť, a snažiť sa vychovávať aj deti k tomu, aby nefajčili.Ďalšie faktory pľúcneho zdravia napríklad v práci či životnom prostredí sa podľa Matulu dajú ovplyvniť veľmi ťažko. Je to prašnosť prostredia, zmena štruktúry peľu a alergénov. Lekár však pripomína, že nárast počtu alergických ochorení dýchacích ciest môže byť zapríčinený aj tým, že deti niekedy vyrastajú v možno až príliš sterilnom prostredí.tvrdí. Deti, ktoré vyrastajú v bytovkách, bez kontaktu so zvieratami môžu mať podľa neho vyššiu tendenciu k alergickým ochoreniam, zároveň je však už aj na vidieku veľa prachu, stavebných prevádzok a áut. Pripomína škodlivé látky typické pre vidiek ako napríklad plesne, exhaláty z maštalí, škodliviny zo živočíšnej a dokonca aj rastlinnej výroby, napríklad prach zo žatvy.hovorí Matula.pripomenul. Aj bývalí fajčiari sú podľa neho rizikovejší ako ľudia, ktorí nikdy nefajčili, no možné a užitočné je prestať kedykoľvek a v každom veku. Fajčenie totiž podľa Matulu preťažuje mechanizmy, pomocou ktorých pľúca spracovávajú to, čo vdýchnu, ako napríklad riasinky vylučujúce hlien.povedal lekár.dodal.