Odkaz SNP je nadčasový, hovorí Wlachovský a upozorňuje na krehkosť slobody

Sloboda nie je samozrejmosť

Nezatvárajme oči pred agresiou

29.8.2023 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Wlachovského symbolom odvahy a statočnosti slovenského národa. Šéf slovenskej diplomacie to uviedol pri príležitosti 79. výročia SNP. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) „Odkaz SNP je nadčasový. Naši predkovia sa spojili v boji proti útlaku a okupácii. Aj keď nevedeli, čo príde a čelili hrdelným trestom, so zbraňou v ruke sa vzopreli agresorovi. Ukázali nám, že zlu sa neustupuje. Povstanie preto právom patrí k najvýznamnejším míľnikom modernej histórie Slovenska,“ vyjadril sa Wlachovský.Doplnil, že oslavy SNP sú príležitosťou uctiť si tých, ktorí bojovali a umierali za slobodu.„Okrem toho, že sme sa ako národ postavili na správnu stranu dejín, SNP výrazne ovplyvnilo aj naše sebavedomie. Jeho účastníci si zaslúžia našu úctu, sú pre nás zdrojom inšpirácie. Nezabúdajme však, že sloboda nie je samozrejmosť. Že ju musíme chrániť, pestovať a tiež, že musíme byť ostražití a postaviť sa snahám o jej okliešťovanie,“ zdôrazňuje šéf slovenskej diplomacie.Zároveň považuje za popretie odkazu povstania, ak zatvárame oči pred porušovaním ľudských práv a medzinárodného práva, agresiou i pred snahami uprieť iným štátom možnosť zvoliť si vlastnú, slobodnú cestu.Rezort diplomacie tiež poukázal na to, že SNP predchádzali mesiace príprav. „V partizánskych a povstaleckých jednotkách na Slovensku bojovali okrem Slovákov, Rusínov a Čechov i sovietski občania, Rómovia, Bulhari, Poliaci, Juhoslovania, Francúzi, Židia, Nemci, Maďari, Angličania a Američania," dopĺňa.