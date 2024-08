Odkaz SNP treba tlmočiť do všetkých kútov sveta a v súčasnosti aj smerom na východ, tvrdia kresťanskí demokrati

Pozvú ruského veľvyslanca?

Príklad obrovského zjednotenia

28.8.2024 (SITA.sk) - Slovenské národne povstanie (SNP) bolo mimoriadne významným historickým krokom v boji proti totalitným režimom a za obranu slobody a demokracie. Jeho význam presiahol hranice Slovenska a dodnes slúži ako príklad odvahy, solidarity a obety za ochranu ľudských práv a nezávislosti. Uvádza to vo svojom stanovisku k 80. výročiu SNP Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Kresťanskí demokrati si mimoriadne cenia hrdinstvo účastníkov SNP a jeho význam pre formovanie slovenskej identity a národného povedomia.„Ochota obetovať sa a spojiť sa za ochranu základných práv, slobody a štátnej suverenity je živým odkazom aj pre dnešnú medzinárodnú situáciu. Toto by mal byť odkaz, ktorý by sme aj cez oslavy SNP mali jednotne tlmočiť do všetkých kútov sveta – a v súčasnosti osobitne aj smerom na východ,“ uvádza v stanovisku KDH s tým, že predpokladajú totiž, že vládna koalícia pozve na oslavy aj veľvyslanca Ruskej federácie.Ak sa tak stane a pozvanie príjme, tak by malo byť povinnosťou organizátorov urobiť všetko pre to, aby práve tento odkaz SNP na podujatí hlasno zaznel. KDH v súvislosti s blížiacim sa výročím SNP varuje pred pokusmi o prekrúcanie histórie.„Pripomíname, že SNP bolo po 2. svetovej vojne najviac zneužité komunistickým režimom na propagandistické účely. Preto odmietame, aby si SNP aj dnes prisvojovala iba jedna strana a interpretovala dejiny účelovo, tak ako počas bývalého režimu,“ uvádza hnutie.SNP bolo podľa kresťanských demokratov príkladom obrovského zjednotenia proti neslobode a boli to práve komunisti, ktorí následne lživo tvrdili, že iba Sovietsky zväz podporoval SNP a iba členovia komunistickej strany sa zúčastnili SNP. Povstania sa v skutočnosti zúčastnilo a aktívne ho riadilo množstvo demokratických síl, kresťanov, kňazov, a bolo podporované aj západným odbojom.„Oslavy SNP by preto mali slúžiť na podporu národného zjednotenia a vďačnosti všetkým jeho bojovníkom a všetkým jeho obetiam, a nie na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti,“ dodáva KDH v stanovisku.