Pochodeň odkazu SNP a hrdinstva Slovákov budeme niesť aj naďalej, sľúbil Pellegrini veteránom (video)

28.8.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v stredu pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici stretol s veteránmi Slovenského národného povstania (SNP) . Počas svojho príhovoru zdôraznil, že účastníci tohto stretnutia sa prišli pokloniť ich hrdinskosti, odvahe a tomu, čo urobili pre slobodu.„Prišli ste sem medzi nás, aby sme sa v predvečer osláv SNP mohli opäť spoločne stretnúť, podať vám ruku, pozrieť sa do očí a úprimne poďakovať za obetu, ktorú ste pred 80 rokmi za našu slobodu museli obetovať. Ja vám chcem za to poďakovať, že aj v takomto úctyhodnom veku a častokrát aj s podlomeným zdravím si nájdete čas, aby ste prišli na tieto miesta, kde si pripomíname hrdinskosť slovenského národa,“ uviedol Pellegrini.Dodal, že je šťastný, že táto generácia ešte má tu česť stretnúť sa s priamymi účastníkmi SNP osobne. „Prichádza čas, kedy vám musíme úprimne a zo srdca sľúbiť, že pochodeň odkazu SNP a pochodeň hrdinstva Sloveniek a Slovákov, ktoré prejavili v 2. svetovej vojne, budeme hrdo a zodpovedne niesť aj my ďalej pre ďalšie generácie a na tej pochodni nikdy nedovolíme, aby oheň, ktorý ste zažali vy a dodnes ho hrdo ako svedectvo nosíte, vyhasol,“ dodal prezident SR.Stretnutie s veteránmi bolo súčasťou osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici, ktoré sa začali v stredu a diváci už mohli sledovať ukážky klubov vojenskej histórie v dobovom vojenskom tábore, ale aj jazdu historických vozidiel na Námestí SNP a v uliciach Banskej Bystrice. Program vyvrcholí vo štvrtok 29. augusta bohatým kultúrno-spoločenský programom a vojenskou prehliadkou.