Odkazom Sviečkovej manifestácie je schopnosť zjednotiť sa a živý je aj dnes, reaguje cirkev i politici

Sviece ako symbol Ježiša Krista

Dôležitý míľnik na ceste slobody Slovenska

KDH vzišlo z odkazu sviečkovej manifestácie

Proces boja za slobodu nedokázali zastaviť

Sviečková manifestácia sa uskutočnila 25. marca 1988 a vošla do dejín aj pod názvom „Bratislavský veľký piatok“. Túto udalosť si pripomíname ako pamätný deň zápasu za ľudské práva. Išlo o prvé verejné vystúpenie kresťanov proti totalitnému režimu na území Slovenska v rámci zápasu za náboženskú slobodu.





25.3.2023 (SITA.sk) - Jedným z odkazov takzvanej Sviečkovej manifestácie je schopnosť zjednotiť sa a hľadať skôr to, čo nás spája ako to, čo nás rozdeľuje a tak podporovať ducha spolupráce a zmierenia v spoločnosti.Pri príležitosti 35. výročia udalosti, ktoré si pripomíname v sobotu 25. marca to skonštatovala Konferencia biskupov Slovenska Podľa biskupov sviece v rukách aktivistov za náboženskú slobodu symbolizovali predovšetkým Ježiša Krista, ktorý sám o sebe povedal, „ja som svetlo sveta“.„Je to to svetlo, ktoré ani to najsilnejšie vodné delo na svete nedokáže zahasiť. Preto ako duchovní pastieri spolu s kňazmi a veriacimi veríme a vyznávame, že najistejšou cestou k úprimnému zmiereniu je naozaj Ježiš Kristus, víťazný a zmŕtvychstalý," uviedla KBS.Biskupi zároveň poďakovali všetkým, ktorí týmto, ale aj akýmkoľvek iným spôsobom verejne vystúpili voči totalitnému režimu a prispeli k jeho postupnému oslabeniu až zániku v novembri 1989. „Sú pre nás vzorom aj inšpiráciou, pretože zápas o ľudské práva a ich správne chápanie a uplatňovanie zjavne neskončil," dodala KBS.Sviečková manifestácia nám hovorí, že občianske slobody, právo na náboženské vyznanie a sloboda slova sú jedným z najdôležitejších prejavov, ktoré naša spoločnosť má. Uviedla to v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedníčka strany Za ľudíDodala, že na Slovensku boli desaťtisíce odvážnych ľudí, ktorí sa postavili proti zločineckému komunistickému režimu. Podľa nej tento režim ničil tisíce osudov, kňazi a rehoľníci končili vo väzení, či v uránových baniach, alebo im zobrali majetky. Deti veriacich nemohli študovať na vysokej škole. Tichá manifestácia bola veľmi dôležitým míľnikom na ceste slobody Slovenska.Tichá manifestácia na podporu náboženských slobôd a slobody slova spojila celú občiansku spoločnosť a predurčila smerovanie Slovenska za boj proti utláčaniu a komunistickému režimu. Uviedol to, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), pri príležitosti 35.Sviečkovej manifestácie. Jeho vyjadrenie poskytla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.„Nezabúdajme, čo predurčila pred 35 rokmi Sviečková manifestácia ako prvé masové protirežimné vystúpenie v bývalom Československu od roku 1969," vyzval Majerský. Dodal, že KDH je hnutím, ktoré vzišlo z odkazu sviečkovej manifestácie a, ktoré dodnes chráni ľudskú dôstojnosť a slobodu. „Sme presvedčení, že aj v dnešnej dobe je odkaz Sviečkovej manifestácie o to viac živý,“ uzavrel Majerský.Ľudí, ktorí v roku 1988 vyšli do bratislavských ulíc so sviečkami v ruke síce vtedajšia štátna moc rozohnala, ale proces boja za slobodu zastaviť už nedokázali. Uviedol to predseda Republikovej rady strany Alianciasúvislosti s 35.Sviečkovej manifestácie. Jeho vyjadrenie poskytla hovorkyňa strany Aliancia Klára Magdeme.Dodal, že hybnou silou sviečkovej manifestácie o štyri desaťročia bola tiež túžba po slobode. Sólymos dodal, že netreba pred predčasnými voľbami zabudnúť na to, že nie je jedno, či zveríme našu krajinu do rúk tým, ktorí si slobodu a základné ľudské práva ctia, alebo tým, ktorí by ich bez váhania pošľapali.