Po OĽaNO ostal chaos a smršť, platforma Most-Híd mala predvolebné stretnutie a je pripravená na kompromisy

Po OĽaNO ostal chaos a smršť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pripravení urobiť kompromisy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ciele a priority Aliancie

25.3.2023 (SITA.sk) - Delegáti predvolebného stretnutia platformy Most-Híd v sobotu schválili uznesenie so šiestimi bodmi. Strana už 14 rokov poskytuje politický domov každému, kto verí v občiansku rovnosť a potrebu spolupráce.Tromi základnými princípmi platformy Most-Híd je občiansky princíp, princíp právneho štátu a princíp obývateľného štátu. Informovalo o tom v tlačovej správe Klára Magdeme z platformy Most-Híd.Podľa Mostu-Híd začala vláda svoje vládnutie v roku 2020 pod vedením hnutia OĽaNO so silným parlamentným a spoločenským mandátom. Nesplnila však takmer nič zo svojich sľubov. Do spoločnosti priniesla chaos a zanechala za sebou smršť.„Myslíme si, že nastal čas, aby bola poverená vláda nahradená úradníckou vládou. Rok 2023 nemôže byť pre Slovensko ďalším premárneným rokom," uviedla platforma.Most-Híd bol pri vzniku Aliancie a jej predstavitelia vidia v tejto zjednotenej strane svoju politickú budúcnosť. Most-Híd sa stal spoluzakladateľom Aliancie, aby ukončil politický boj a nezmyselné súperenie medzi jednotlivými stranami.Za súhlasu ďalších dvoch platforiem iniciovali, aby boli okrem Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie na kandidátnej listine aj zástupcovia Maďarského fóra. Vzhľadom na to, že Maďarské fórum ponuku Mosta-Híd neprijalo, miesta by mali byť vyhradené na základe dohody založenej na konsenze všetkých troch platforiem.„Pre dosiahnutie tejto dohody sme pripravení urobiť potrebné kompromisy. Považujeme za akceptovateľné aj zmenu názvu na ´Szövetség – Magyar Fórum – Aliancia – Maďarské fórum´. Sme presvedčení, že spoločná kandidátna listina je v záujme nás všetkých: Mosta-Híd, Aliancie, samotného Maďarského fóra a všetkých Maďarov na Slovensku," upresnil Most-Híd.Platforma si ctí politikov s konzervatívnym, liberálnym, kresťanským aj sociálnodemokratickým svetonázorom, avšak sú verní svojim tradíciám a hodnotám a dištancujú sa od extrémnych a populistických politických strán a politikov. S extrémistickými a populistickými politikmi odmietajú všetky formy spolupráce. Platforma si váži členov strany a voči ich kandidatúre na kandidátnej listine Aliancie nemajú žiadne výhrady.Podľa platformy by mal byť program Aliancie založený na odborných politikách a medzi jeho prioritami by nemalo chýbať zníženie nezamestnanosti a prílev nových pracovných príležitostí, prijatie Zákona o postavení národnostných menšín, rozvoj infraštruktúry na juhu a východe Slovenska či dostupná zdravotná starostlivosť pre každého.Pravidlá pre zamestnávanie zahraničných lekárov a zdravotníckeho personálu sa musia zjednodušiť, aby ľudia nezostali bez zdravotnej starostlivosti. Strana taktiež považuje za svoj cieľ odstránenie skládky vo Vrakuni spolu s ďalšími environmentálnymi záťažami, posilnenie samosprávnych princípov vo všetkých oblastiach, či zvýšenie podpory nezávislej kultúry a vytvorenie novej štátnej inštitúcie Arminor.Most-Híd si za prioritu stanovil taktiež zníženie hranice na zvolenie do Národnej rady SR na tri percentá, keďže podľa ich slov „päťpercentná hranica nevylúči zvolenie extrémistických strán do NR SR, ale veľmi sťažuje zastúpenie menšín,“ uzavreli.