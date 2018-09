ODKEDY SA TAK STANE? Navrhli zrušiť striedanie zimného a letného času

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok pripomenula slová svojho predsedu Jeana-Clauda Junckera o potrebe zrušenia striedania zimného a letného času. Juncker na to upozornil v stredu počas prejavu o stave Únie. Posolstvo exekutívy EÚ je jasné: zmenu času treba zrušiť, avšak členské štáty by v súlade so zásadami subsidiarity mali samy rozhodovať o tom, či sa ich občania budú riadiť letným alebo zimným časom.V piatok s týmto posolstvom pred novinárov v Bruseli vystúpili podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič a eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová.uviedol Juncker v stredu v Štrasburgu a dodal, že Európsky parlament a Rada EÚ budú mať na to rovnaký názor a nájdu riešenia vyhovujúce vnútornému trhu.Komisia v súlade s týmto stanoviskom v piatok oficiálne predostrela návrh ukončiť už v roku 2019 sezónnu zmenu času v krajinách EÚ, pričom členské štáty sa môžu samostatne rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný čas.opísal situáciu Šefčovič.Bulcová zdôraznila výzvu pre členské štáty a podniky, aby začali s potrebnou prípravou a zabezpečili tak koordinovaný postup v celej EÚ.Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami. Zaručilo by sa tým riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo odlišným systémom, ktoré by mohli byť výsledkom situácie, keď by niektoré členské štáty zostali pri úprave zmeny času a iné túto prax ukončili.Návrhom Európskej komisie sa majú ukončiť sezónne zmeny času na celom území Európskej únie; stanovuje sa jednoznačný a krátky harmonogram nadobudnutia účinnosti zmeny systému a podporujú sa konzultácie na vnútroštátnej i európskej úrovni, aby sa zaručil koordinovaný postup medzi členskými štátmi.Podľa zvyčajného postupu návrh Európskej komisie poputuje na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.Členské štáty by podľa návrhu EK boli povinné najneskôr do apríla 2019 oznámiť, či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná.Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada EÚ prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.Komisia pripomenula, že európske krajiny zaviedli úpravu letného času v minulom storočí s cieľom ušetriť energiu, predovšetkým vo vojnových časoch alebo počas ropnej krízy 70. rokov. Od roku 1980 EÚ postupne prijímala právne predpisy, ktorými sa ukončili rozličné vnútroštátne načasovania prechodu na letný a zimný čas. V roku 2018 sú však dôvody zmeny času oveľa menej relevantné než v minulosti. Štúdie preukazujú, že úspory energie sú medzičasom len okrajového charakteru a občania sa čoraz väčšmi sťažujú na negatívne vplyvy na zdravie.