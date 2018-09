V Janove si minútou ticha pripomenuli mesiac od zrútenia sa mosta

Obyvatelia talianskeho prístavného mesta Janov si v piatok minútu ticha pripomenuli mesiac od zrútenia sa diaľničného Morandiho mosta, pri ktorom zahynulo 43 ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Janov 14. septembra (TASR) - Obyvatelia talianskeho prístavného mesta Janov si v piatok minútu ticha pripomenuli mesiac od zrútenia sa diaľničného Morandiho mosta, pri ktorom zahynulo 43 ľudí.O 11.36 h SELČ - v čase, keď sa most 14. augusta zrútil, sa ľudia zastavili na uliciach na tichú chvíľku spomienky. Obchody dočasne zavreli, šoféri vypli motory áut a jediné zvuky pochádzali z lodných sirén a kostolných zvonov.Vláda vo štvrtok schválila balík pomoci pre Janov vrátane opatrení na urýchlenie demolácie mosta a rekonštrukčné práce a tiež pomoci pre postihnuté firmy a domácnosti.Približne 258 rodín evakuovali z domov neďaleko zrúteného mosta. Všetky rodiny okrem pätnástich dostali finančnú pomoc, alebo ich presťahovali do obecných bytov, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na regionálne úrady.Vláda viní za tragédiu súkromnú spoločnosť Autostrade per l’Italia, ktorá most prevádzkuje, a 20 osôb vrátane manažérov tejto firmy čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z trestného činu.Známy taliansky architekt Renzo Piano, rodák z Janova, navrhol nový most a úrady ho prisľúbili dokončiť za niečo vyše roka. Pre spory, či sa má na obnove podieľať aj firma Autostrade per l’Italia, však hrozí oneskorenie týchto prác.