Odklad daňového priznania bude jednoduchší, prezidentka expresne rýchlo podpísala novelu zákona

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Doručovanie oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa zjednoduší. Takéto oznámenie budú môcť daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky, podať aj e-mailom.Novelu zákona, ktorú v utorok schválil parlament, expresne rýchlo podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Novelou zákona sa tiež predĺži obdobie, počas ktorého sa na respirátory FFP2 a FFP3 uplatňuje nulová sadzba dane z pridanej hodnoty, a to z konca apríla do konca júna tohto roka.Predlžuje sa aj dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára 2021, do vypredania zásob. Podľa platného zákona je pritom možné tieto cigarety predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca tohto roka. Posúva sa tiež lehota na dopredaj spotrebiteľského balenia bezdymových tabakových výrobkov, a to z 30. apríla do 30. júna tohto roka.Dopĺňajú sa aj opatrenia v oblasti hazardných hier, a to o odklad úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021. Odvody splatné v období od účinnosti zákona do 31. augusta tohto roka sa posúvajú do konca tohto roka. Posúva sa termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov a nebytových budov za rok 2020. Zavádza sa možnosť využitia elektronického hlasovania na schôdzach a pri písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome počas pandémie.Schváleným pozmeňujúcim návrhom sa tiež predlžuje lehota na použitie bežných výdavkov v štátnom rozpočte poskytnutých po 31. júli rozpočtového roka 2020 najneskôr do konca tohto roka. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2019, ktoré neboli alebo nebudú použité do konca tohto roka, bude možné použiť do 31. decembra 2022. Rezort financií tým reaguje na pretrvávajúce obdobie pandémie, v ktorom je sťažené využitie bežných a kapitálových výdavkov.