Európska komisia vyplatila z nástroja SURE ďalších 13 miliárd eur, majú pomôcť zamestnanosti

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia vyplatila šiestim členským štátom v tretej tohtoročnej tranži finančnej podpory z nástroja SURE 13 miliárd eur. Česko získalo jednu miliardu, Belgicko 2,2 mld., Španielsko 4,06 mld., Írsko 2,47 mld., Taliansko 1,87 mld. eur a Poľsko 1,4 mld.Podľa vyhlásenia, ktoré komisia zverejnila v utorok, Írsko získalo finančné prostriedky v rámci tohto nástroja prvýkrát. Zvyšných päť krajín EÚ už využilo úvery v rámci SURE.Podľa komisie táto podpora vo forme úverov poskytnutých za výhodných podmienok by mala jednotlivým štátom pomôcť pri riešení náhleho zvýšenia verejných výdavkov na udržanie zamestnanosti, ako aj na pokrytie nákladov súvisiacich s financovaním národných programov skráteného pracovného času či podobných opatrení, ktoré prijali v reakcii na pandémiu koronavírusu.V rámci nástroja SURE dostalo zatiaľ 17 členských štátov EÚ celkovo 75,5 miliardy eur.