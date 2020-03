Odklad olympiády v Tokiu zvažujú už aj organizátori, riešia viacero variánt

Viac variantov odkladu

Obrovské investície Japoncov

22.3.2020 - Nahlas sa o tom stále nehovorí, ale organizátori olympijských hier v Tokiu sa už v tichosti pripravujú na odloženie najväčšieho sviatku športovcov. Inými slovami, začína sa reálne zvažovať možnosť, že olympijské hry sa pre celosvetovú pandémiu koronavírusu neuskutočnia v pôvodne naplánovanom termíne 24. júla - 9. augusta 2020. Informovala o tom agentúra Reuters a neskôr aj AP s odvolaním sa na japonské zdroje.Podľa televízie NHK bude Medzinárodný olympijský výbor už v nedeľu večer rokovať o možnosti odkladu Hier na neskorší termín. Konečný verdikt sa očakáva do niekoľkých týždňov, najneskôr do mesiaca."Mali by sme vymyslieť čo najúčinnejší variant odloženia olympijských hier. Pokúsime sa vytvoriť aspoň tri také varianty, teda plány B, C a D podľa dĺžky oddialenia pôvodného termínu. Dôležitá bude aj výška ekonomických dopadov v prípade rôznych alternatív," informoval nemenovaný zdroj japonskej agentúry Kjódó. Do úvahy údajne prichádza krátky posun Hier o 30 či 45 dní, ale aj tzv. dlhší variant s ročným či dokonca dvojročným oneskorením. "Čím neskôr sa prijme takéto rozhodnutie, tým viac porastú náklady," doplnil zdroj Reuters.Ak by sa prijala možnosť usporiadať OH 2020 v pôvodnom termíne, ale bez divákov, znamenalo by to stratu približne 800 miliónov amerických dolárov. Podľa viacerých zdrojov je dnes veľká väčšina z celkového počtu 7,8 milióna vstupeniek už predaná a organizátori veľmi nerátajú s vrátením peňazí fanúšikom.Japonci značne investovali do "svojich" olympijských hier. Oficiálne sa objavili informácie o výdavkoch vo výške 12,6 miliárd amerických dolárov, hoci správy z vládneho auditu uvádzajú až dvojnásobné čísla. Len postavenie Nového národného štadióna Japoncov stálo 1,43 miliardy USD.Najväčšie svetové televízie zaplatili za práva z vysielania a exkluzívny reklamný priestor ďalšie miliardy. Toto všetko nechcú v krajine vychádzajúceho slnka zahodiť len tak do koša, hoci už aj americký prezident Donald Trump verejne vyzval organizátorov a predstaviteľov MOV, aby najväčší športový sviatok posunuli o jeden rok.