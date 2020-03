FC Barcelona predpokladá finančné straty, Messi a jeho spoluhráči budú mať nižší plat

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2020 - Lídri futbalového tímu FC Barcelona na čele s Lionelom Messim sa dohodli s prezidentom klubu Josepom Mariom Bartomeuom na znížení platov. Dôvodom sú predpokladané klubové straty v súvislosti s prehlbujúcou sa pandémiou koronavírusu. Okrem Messiho sa na schôdzke s Bartomeuom zúčastnili aj Sergio Busquets, Sergi Roberto a Gerard Piqué.O koľko sa hráčom španielskeho futbalového majstra v čase prerušenia najvyššej súťaže zredukujú mzdy, zatiaľ nekonkretizovali."Súčasná dohoda medzi hráčmi a vedením klubu sa týka iba A-tímu FC Barcelona. Ostatné klubové zložky by sa mohli neskôr pridať," informoval portál sportmediaset.it.Španielske médiá ďalej informovali, že prezident FC Barcelona sa v najbližších dňoch stretne so zástupcami Európskej asociácie klubov, Európskej futbalovej únie ako aj predstaviteľmi Európskych ligových súťaží, aby prijali spoločný postup pri znižovaní platov svojich hráčov v súvislosti s očakávaným ťažkým obdobím preklenutia strát spôsobených koronavírusom. "Mal by sa v tomto smere vytvoriť homogénny vzorec pre celú Európu. Najmä čo sa týka krajín najviac postihnutých koronavírusom," tvrdia španielske a talianske médiá.