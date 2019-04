Odklad zabránil brexitu bez dohody, uviedla šéfka MMF Ch. Lagardová

Na snímke generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. apríla (TASR) - Odklad vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ) zabránilktorým by bol brexit bez dohody, uviedla šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová. Neriadený brexit by podľa nej zvýšil tlak na svetovú ekonomiku, ktorej rast sa spomaľuje.Lagardová však na tlačovej konferencii tiež priznala, že odklad predĺži neistotu a nerieši problémy medzi Britániou a EÚ.uviedla Lagardová. "Brexit bez dohody by bol hrozným výsledkom".