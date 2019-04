Zadržali troch z ôsmich obvinených z daňovej trestnej činnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 11. apríla (TASR) – Polícia v utorok (10. 4.) v rámci akcie Bomba 2 zadržala troch z ôsmich obvinených v prípade daňovej trestnej činnosti so škodou takmer dva milióny eur, ku ktorej malo dôjsť od júla 2015 do mája 2016 v 24 prípadoch. Zvyšní obvinení sú na úteku. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.Trestná činnosť sa mala týkať obchodovania s pohonnými hmotami.objasnila polícia.Niektoré firmy mali so správcom dane spolupracovať, iné nie. Ich hlavnou úlohou malo byť znepriehľadnenie toku minerálnych olejov a výberu daní, ako aj spojitosti obvinených s firmami.Podľa polície dochádzalo k fiktívnym zdaniteľným plneniam spoločností, ktoré v skutočnosti žiadnu činnosť nevykonávali. Nepodávali daňové priznania, neodvádzali daň, sídlili vo virtuálnych sídlach.uviedla polícia.Vyšetrovateľ bude podľa nej žiadať pre obvinených väzbu a na troch z nich vydanie zatykača. Počas akcie boli zaistené notebooky, počítačové zostavy, písomnosti a listinné materiály k účtom.uzavrela polícia.