Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agnesa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. novembra 2025

Odľahlá dedina na juhu Kosova žiada o pomoc, majú vážny problém s medveďmi hnedými


Tagy: Medveď Medveď hnedý

Obyvatelia malej horskej dediny Bellobrad na juhu Kosova vyzvali úrady na pomoc pri riešení problému s medveďmi hnedými, ktorí sa v ostatnom čase čoraz častejšie objavujú v tejto odľahlej ...



Zdieľať
gettyimages 1047635564 676x451 16.11.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia malej horskej dediny Bellobrad na juhu Kosova vyzvali úrady na pomoc pri riešení problému s medveďmi hnedými, ktorí sa v ostatnom čase čoraz častejšie objavujú v tejto odľahlej lokalite.


Dedina s približne 700 obyvateľmi, obklopená hustými lesmi blízko hranice s Albánskom, je na návštevy medveďov zvyknutá, no miestni tvrdia, že zvieratá, ktoré sú v Kosove chránené, sú v ostatnom období čoraz odvážnejšie.

Medvede v skladovacích budovách


„Videl som ich aj cez deň. Často sa voľne potulujú po dedine a nikoho neobťažujú, akoby boli domestikované,“ povedal telefonicky agentúre AFP obyvateľ dediny Gezin, ktorý odmietol uviesť svoje priezvisko.

Videá medveďov, ktoré miestni obyvatelia natočili na mobilné telefóny, sa stali virálnymi na sociálnych sieťach. Na jednom z nich je vidieť niekoľko medveďov, ako sa potulujú po dvoroch, prevracajú veci a hľadajú potravu.

Ďalšia fotografia ukazuje medvede, ako sa plazia do skladovacích budov naplnených bielymi vrecami a snažia sa ich roztrhnúť. Miestna základná škola pred niekoľkými dňami požiadala políciu, „aby okamžite prijala bezpečnostné opatrenia na odstránenie alebo elimináciu medveďov“.

Polícia na výzvu zatiaľ nereagovalo


„Prítomnosť týchto divokých zvierat predstavuje vážne riziko pre našich žiakov, personál a všetkých obyvateľov dediny,“ uviedla škola v liste. Riaditeľ školy Ajas Myrtezani zdôraznil, že situácia je obzvlášť nebezpečná počas ranných a večerných hodín, keď žiaci chodia do školy a zo školy.

Polícia v Kosove na výzvu zatiaľ nereagovala, no Bexhet Gjeladini, šéf regiónu Dragaš, kde sa dedina nachádza, uviedol, že požiadal o pomoc miestne poľovnícke združenie.

„Dohodli sme sa, že poľovnícke združenie v spolupráci s obecnými úradmi bude monitorovať situáciu a hlásiť akékoľvek prípady výskytu medveďov v obývaných oblastiach,“ napísal Gjeladini na Facebooku.


Zdroj: SITA.sk - Odľahlá dedina na juhu Kosova žiada o pomoc, majú vážny problém s medveďmi hnedými © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medveď Medveď hnedý
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Chodorkovskij varuje Európu. Jediná reálna šanca na prelomenie Putinovej moci už pominula
<< predchádzajúci článok
Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine, zdôraznil minister Šutaj Eštok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 