Nedeľa 16.11.2025
Meniny má Agnesa
16. novembra 2025
Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine, zdôraznil minister Šutaj Eštok
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR monitor Protivzdušná obrana KUB Stíhačka MiG-29 Systém S-300 V politike
16.11.2025 (SITA.sk) - Policajný vyšetrovací tím Darca vyšetruje naďalej podozrenia z viacerých trestných činov, pokiaľ ide o darovanie protilietadlového systému S-300, darovanie munície ako aj darovanie stíhačiek MiG Ukrajine. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Reagoval tak na medializované informácie, že polícia zastavila konanie vo veci darovania stíhačiek a systému protivzdušnej obrany KUB bývalou vládou, keďže sa nepotvrdili podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Minister v tejto súvislosti povedal, že s predmetným rozhodnutím nesúhlasí a dúfa, že zasiahne krajská prokuratúra.
„A, že toto rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré bolo absolútne odfláknuté, bude zásadným spôsobom vyriešené aj z pozície dozorového prokurátora,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine, zdôraznil minister Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.
