Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agnesa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. novembra 2025

Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine, zdôraznil minister Šutaj Eštok


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR monitor Protivzdušná obrana KUB Stíhačka MiG-29 Systém S-300 V politike

Policajný vyšetrovací tím Darca vyšetruje naďalej podozrenia z viacerých trestných činov, pokiaľ ide o darovanie protilietadlového systému S-300, darovanie munície ako aj darovanie stíhačiek MiG Ukrajine. V ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 08 12 181016 676x420 16.11.2025 (SITA.sk) - Policajný vyšetrovací tím Darca vyšetruje naďalej podozrenia z viacerých trestných činov, pokiaľ ide o darovanie protilietadlového systému S-300, darovanie munície ako aj darovanie stíhačiek MiG Ukrajine. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).


Reagoval tak na medializované informácie, že polícia zastavila konanie vo veci darovania stíhačiek a systému protivzdušnej obrany KUB bývalou vládou, keďže sa nepotvrdili podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Minister v tejto súvislosti povedal, že s predmetným rozhodnutím nesúhlasí a dúfa, že zasiahne krajská prokuratúra.

„A, že toto rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré bolo absolútne odfláknuté, bude zásadným spôsobom vyriešené aj z pozície dozorového prokurátora,“ skonštatoval Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine, zdôraznil minister Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR monitor Protivzdušná obrana KUB Stíhačka MiG-29 Systém S-300 V politike
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odľahlá dedina na juhu Kosova žiada o pomoc, majú vážny problém s medveďmi hnedými
<< predchádzajúci článok
Sedemnásty november si pripomenú aj v Poprade, zhromaždenie pripravuje občianska iniciatíva

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 