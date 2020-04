Odloženie olympiády môže stáť až tri miliardy dolárov, na nákladoch sa bude podieľať aj Japonsko

Vláda bude znášať podiel nákladov

Prvý odklad v 124-ročnej histórii

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Dodatočné náklady súvisiace s preložením olympijských hier v Tokiu na leto 2021 mala prevziať japonská vláda. Hovorca vládneho kabinetu "krajiny vychádzajúceho slnka" Jošihide Suga však tieto správy dementoval. "Toto nesedí. Nič také ako dohoda o dodatočných nákladoch neexistuje," vyhlásil Suga na brífingu s médiami.Spravodajská agentúra Kyodo News predtým informovala, že japonský premiér Šinzó Abe sa zaviazal prevziať spomenuté náklady.Tokijská guvernérka Juriko Koikeová v utorok uviedla v snahe dať veci na pravú mieru, že japonská vláda, vedenie mesta Tokio a organizátori OH momentálne hľadajú spôsoby, ako zvládnuť dodatočné náklady.Koikeová reagovala na vyhlásenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV), podľa ktorého japonský premiér Abe súhlasil, že japonská vláda bude znášať svoj vlastný podiel na nákladoch. Japonské médiá to však pôvodne interpretovali, akoby Japonsko hradilo všetky dodatočné náklady. To však Suga neskôr poprel.Abe súhlasil, že Japonsko bude naďalej pokrývať náklady, ako to urobilo v súlade s podmienkami existujúcej dohody k OH 2020. "A MOV bude naďalej zodpovedný za svoj podiel na nákladoch," uvádza sa ďalej na webe MOV.Podľa Medzinárodného olympijského výboru je zrejmé, že táto suma bude predstavovať niekoľko dodatočných stoviek miliónov dolárov. Výška dodatočných výdavkov, ktoré vzniknú odkladom OH 2020 a ich preložením na leto 2021, budú približne tri miliardy amerických dolárov (cca 2,8 miliardy eur). Niektoré odhady hovoria o sume 300 miliárd jenov, čo by bolo v prepočte o niečo menej (približne 2,56 miliardy eur).Hry v japonskej metropole sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta 2020, ale Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa s organizátormi dohodol na preložení tokijského podujatia pre globálne šírenie pandémiu koronavírusu a s tým súvisiaci a zvyšujúci sa tlak na odloženie hier. Stane sa tak vôbec prvýkrát v 124-ročnej histórii OH. Nový termín určili na 23. júla až 8. augusta 2021.