Saganov šéf je pripravený jazdiť do Vianoc, bez Tour de France neprežijú viaceré tímy

21.4.2020 - Cyklistický kalendár 2020 je stále veľká neznáma, hoci organizátori Tour de France už najslávnejšie preteky pre pandémiu koronavírusu oficiálne posunuli na 29. augusta - 20. septembra. Začlenenie ďalších významných podujatí do pripravovaného kalendára je zatiaľ skôr v rovine špekulácií.Podľa šéfa tímu Bora-Hansgrohe Ralpha Denka je práve Tour de France absolútne najdôležitejším momentom roka, od ktorého sa odvíja všetko ostatné."Práve Tour de France nám prináša 70 % ziskov z reklamy z celého roka. Ak sa Tour uskutoční, s týmto scenárom sa udržíme pri živote," uviedol Ralph Denk v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung, cituje ho aj belgická Sporza.Budú bratia Peter a Juraj Saganovci v akcii až do neskorých koncoročných termínov? Je to možné. Na margo ďalších dôležitých pretekov, ktoré by sa v súlade so striktným dodržiavaním zásad verejného zdravia mali konať od augusta do neskorej jesene, Denk poznamenal."Budeme pripravení pretekať sa do konca roka, ak to bude treba. Ak naozaj chceme odjazdiť aj ďalšie dve podujatia Grand Tour a všetkých päť monumentov, potom musíme súťažiť do Vianoc. Ak sa to podarí, cyklistika bude zachránená. A potom si budeme môcť povedať, že je všetko v poriadku."Skúsený Kolumbijčan Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) poznamenal, že ak sa neuskutoční Tour de France a nepodarí sa zachrániť túto súťažnú sezónu, prežijú iba tri ekonomicky silné tímy z elitného seriálu WorldTour. Budúcnosť ostatných bude výrazne neistá. "Cyklistika je vo svete veľkého športu chudobný príbuzný. Podporovaná je iba z podnikateľského prostredia. Ak by sa Tour de France neuskutočnila, bola by to katastrofa," uviedol Urán v rozhovore pre portál Kolumbijskej cyklistickej federácie. A čo na to Denk? "Berieme to mesiac po mesiaci a vyhodnocujeme situáciu. Veľa bude záležať na tom, kedy sa začne opäť súťažiť a čo všetko sa stihne do konca roka," dodal Saganov šéf v Bora-Hansgrohe.