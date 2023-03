Odmena 500 eur za účasť vo voľbách Matovičovi neprešla, za bolo iba 32 poslancov

aktualizované 29. marca 11:51



Štát by to stálo 1,5 miliardy eur

Slovensko ako ruská gubernia

29.3.2023 (SITA.sk) -Návrh Igora Matoviča (OĽaNO), aby ľudia dostali odmenu 500 eur za účasť v septembrových predčasných parlamentných voľbách , neprešiel v parlamente do druhého čítania. Z prítomných 132 poslancov ich bolo za iba 32, proti hlasovalo 77 a zdržalo sa 23.Matovič návrh zdôvodnil tým, že Slovensku reálne hrozia voľby, na ktorých sa zúčastní historicky najmenej voličov.„Reálne hrozí, že milión demokraticky cítiacich voličov zostane frustrovaných doma a v rozhodujúcej chvíli nechá rozhodnutie o osude Slovenska v rukách tri roky huckaných ľudí. Reálne hrozí povolebné vytrhnutie Slovenska z európskych a euroatlantických štruktúr a pripútanie Slovenska k Rusku,“ uviedol Matovič.Líder OĽaNO navrhoval, aby ministerstvo vnútra vyplatilo odmenu voličom do 90 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. V prípade predpokladanej účasti troch miliónov ľudí by náklady štátu dosiahli zhruba 1,5 miliardy eur.„Samozrejme, nejde o zanedbateľnú sumu. Na druhej strane, v porovnaní s 30 miliardami eur, o ktoré mali podľa rôznych odhadov pripraviť Slovensko ľudia Roberta Fica Petra Pellegriniho počas 12 rokov ich vlád, ide len o zhruba päť percent z ich lupu," argumentoval Matovič.Cieľom návrhu malo byť zabrániť tomu, aby sa zo Slovenska stala na desaťročia opäť čierna diera Európy. Ak sa dostane znova k moci mafia, vládnuť bude Smer-SD Hlas-SD s extrémistami, bude podľa lídra OĽaNO cesta späť veľmi ťažká.„Oni neurobia už nikdy tú chybu, že nejaký blázon Matovič im vezme moc. Keď bude niekto vystrkovať rožky, postarajú sa o to, aby mu ich včas odsekli," vyhlásil Matovič utorok v pléne. Podľa neho ide vo voľbách o rozhodnutie, či bude Slovensko vytrhnuté zo srdca Európskej únie a zo Slovenska sa stane „nejaká ruská gubernia".Vo svojom niekoľkohodinovom vystúpení zdôrazňoval, že 500 eur za voľby nie je volebnou korupciou, pretože podľa zákona je korupciou to, keby niekto nabádal voličov k voleniu alebo nevoleniu konkrétnej strany, alebo k neúčasti vo voľbách.