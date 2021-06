Odmeňovanie zaočkovaných je podľa šéfa NBS Kažimíra zaujímavý nápad, vláda by mala pre nich nastaviť viac výhod

Zaočkovaní cítia málo výhod

Cena očkovania je veľmi vysoká

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Uvažovanie vlády odmeňovať zaočkovaných , či už finančným príspevkom alebo lotériou, vníma Národná banka Slovenska (NBS) ako zaujímavé. Podľa guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra má význam byť inovatívny a prísť s rôznymi nápadmi.Ale mala by to byť aj kombinácia pozitívnych a negatívnych motivácií. Pretože zaočkovaní možno v súčasnosti cítia málo výhod oproti tým, ktorí sú nezaočkovaní.„Mal som možnosť hovoriť s ministrom financií Igorom Matovičom , ktorý avizoval napríklad lotériu. To sú všetko zaujímavé veci, ktoré by mohli pomknúť ľudí k tomu, aby boli odvážnejší a dynamickejší,“ povedal Kažimír.Aj viceguvernér NBS Ľudovít Ódor si myslí, že je dôležité nastaviť pozitívne a negatívne motivácie. Je podľa neho potrebné urobiť väčšie rozdiely medzi očkovanými a neočkovanými v rámci protipandemických opatrení. Taktiež treba podľa Ódora priniesť bližšie očkovanie k ľuďom, či už k obvodným lekárom, alebo na iné miesta.Pesimistický scenár Národnej banky Slovenska hovorí o zaočkovanosti na úrovni 45 %, základný na 60 %. Cena očkovania je podľa Ódora v pozitívnom slova zmysle veľmi vysoká. „Ak by sme vedeli zaočkovať všetky zraniteľné skupiny, tak vidíme, že v hospodárskom raste sú tam naozaj veľmi pekné sumy,“ dodal Ódor.