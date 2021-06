Zrovnoprávnenie gastrolístkov a finančného príspevku pomôže biznisu aj gastrosektoru, tvrdí Aliancia obchodníkov

Vítajú snahu o nápravu

Pomoc pre gastrosektor

Zakladujúci členovia SAMO

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) podporuje zrovnoprávnenie rôznych foriem stravovania cez novelizáciu Zákonníka práce (ZP) Cieľom novelizácie je odstránenie vzniknutej nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania a zjednodušenie administratívy pre zamestnávateľov.„SAMO dlhodobo komunikuje potrebu zrovnoprávnenia podmienok pre všetky formy podpory stravovania zamestnancov. Ostatnou novelizáciou ZP sa tento zámer úplne nedosiahol. Preto vítame a podporujeme snahu skupiny poslancov NR SR o nápravu súčasného stavu, ktorý naďalej zvýhodňuje stravné lístky pred finančnou hotovosťou. Na základe toho sa vďaka poplatkom obohacujú emitenti stravných lístkov , ktorí nimi neúmerne zaťažujú zamestnávateľov,“ konštatoval to v utorok predseda SAMO Martin Krajčovič SAMO, ktorého členovia zamestnávajú spolu viac ako 30-tisíc ľudí, a ktorí zároveň inkasujú platby od zákazníkov aj v podobe stravných lístkov, zaplatia iba na províziách pre emitentov stravných lístkov každoročne približne 15 miliónov eur.„Tieto peniaze by sme vedeli presmerovať do omnoho užitočnejších oblastí, napríklad na zvyšovanie platov našich zamestnancov alebo nové investície, z ktorých by mali prospech všetci naši zákazníci v SR,“ upozornil Krajčovič.Aliancia zdôrazňuje, že zrovnoprávnenie rôznych foriem podpory stravovania zamestnancov pomôže nielen obchodu, ale všetkým zamestnávateľom, vrátane ťažko skúšaného gastrosektoru , pre ktorý poplatky emitentom stravných lístkov tiež predstavujú mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž.Slovenská aliancia moderného obchodu je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu.Vzniklo z iniciatívy spoločností Billa Tesco , ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes sú jeho platnými členmi aj DM drogerie markt a Terno real estate . SAMO sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.