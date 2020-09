Odmeny pre pracovníkov v prvej línii proti COVID-19 sú vo finálnej fáze, Krajniak chce byť fér

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh na odmeňovanie pracovníkov v prvej línii v boji proti koronavírusu je vo finálnej fáze. Pred stredajším rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak "Myslím si, že naozaj veľmi skoro sa dozviete výsledky," povedal. Podľa neho išlo v poslednej dobe predovšetkým o upresňovanie postojov.Ako objasnil, tak v sociálnej, ako aj v zdravotníckej sfére totiž pôsobia štátne zariadenia, ale aj zariadenia vyšších územných celkov, či miest a obcí, no aj neštátne súkromné zariadenia. "Chceli sme to urobiť tak, aby to bolo fér voči všetkým ľuďom," dodal.