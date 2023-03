Odmietne Fínsko ponuku Turecka? Prezident Niinistö pripustil vstup do NATO ešte pred Švédskom

Ponuka Turecka





Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO pred desiatimi mesiacmi krátko po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Podľa pravidiel NATO musia rozšírenie aliancie jednomyseľne schváliť všetci jej terajší členovia.





Vojenské dohody s USA

19.3.2023 (SITA.sk) - Švédsko nebude v zraniteľnej bezpečnostnej situácii, hoci by Fínsko do Severoatlantickej aliancie vstúpilo prvé. „Je možné, že Fínsko vstúpi do NATO pred Švédskom," povedal fínsky prezident Sauli Niinistö v rozhovore pre švédskeho verejnoprávneho vysielateľa SVT, ktorý odvysielali v nedeľu.„Mali by sme odmietnuť ponuku Turecka na ratifikáciu? Znie to trochu bláznivo. Bola by to strašne náročná situácia, ak by sme Ankare povedali ‘nie’," povedal fínsky prezident.Niinistö tak poukázal na svoju piatkovú návštevu v Ankare, počas ktorej turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal, že jeho vláda bude napredovať v procese ratifikácie prihlášky Fínska do NATO. Niinistö dodal, že Fínsko, Švédsko a Dánsko v súčasnosti separátne rokujú s USA o bezpečnostných otázkach v snahe dosiahnuť bilaterálne vojenské pakty podobné tomu, ktorý už skôr s Washingtonom uzavrelo Nórsko.„Myslím si, že to je veľká zmena, takmer väčšia ako členstvo v NATO," vyjadril sa fínsky prezident o prebiehajúcich rokovaniach s USA, keď dostal otázku, čo bude s bezpečnosťou Švédska, ak sa rozhovory o vstupe do NATO budú naťahovať.„Znamená to veľa, ak my všetci (škandinávske štáty) budeme mať priame a dosť podobné (vojenské) dohody s USA," dodal.