Odmietnutie Istanbulského dohovoru neprináša podľa Beblavého nič okrem medzinárodnej hanby

Proti hlasovali aj poslanci OĽaNO

Dohovor môže byť opäť prijatý

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Okrem hanby hlasovanie o odmietnutí Istanbulského dohovoru Slovensku nič neprináša. Po hlasovaní Národnej rady SR , ktorá odmietla Istanbulský dohovor, to vyhlásil poslanec Miroslav Beblavý, jeden z lídrov neparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu Podľa jednotky na kandidátke (PS)/Spolu Michala Trubana spoločné hlasovanie Smeru – sociálnej demokracie (SD) kotlebovcov o jeho odmietnutí je ukážkou toho, ako sa tieto strany budú správať aj po voľbách a rozbíjať budúcu vládu kontroverznými témami.Proti dohovoru hlasovalo 96 zo 113 prítomných členov zákonodarného zboru. Išlo o poslancov Smeru-SD, Slovenskej národnej strany (SNS), strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), Sme rodina , o väčšinu poslancov klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a o časť nezaradených poslancov.Poslanec Miroslav Beblavý z PS/Spolu uviedol, že Istanbulský dohovor podpísalo všetkých 27 členských krajín EÚ a Slovenská republika bude po utorku prvý štát, ktorý odvolá svoj podpis pod týmto dohovorom. Zo spomínaných 27 štátov dohovor dodnes ratifikovalo už 21 štátov.„Je naozaj možné, aby dohovor, ktorý podpísalo všetkých 27 členských štátov EÚ, a ktorý platí v 21 členských štátoch už teraz, bol naozaj tým, čo o ňom rozprávajú kotlebovci, dankovci, ficovci, ale aj niektorí poslanci opozície. Ja hovorím, že to možné nie je. Je to čistá lož,“ povedal Beblavý.Podľa neho okrem medzinárodnej hanby hlasovanie o odmietnutí dohovoru Slovensku nič neprináša. „Ak by dohovor v budúcnosti akákoľvek vláda a parlament chceli prijať, rovnako ho podpíšu, rovnako ho ratifikujú ako pred dneškom, tak aj po dnešku,“ dodal Beblavý.Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je známy aj ako Istanbulský dohovor, bol prijatý v Istanbule v roku 2011. Slovensko patrilo medzi prvé krajiny, ktorého zástupcovia ho vtedy podpísali a malo ho pôvodne ratifikovať ešte v roku 2013.