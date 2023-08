Ódor: Ak poslanci prepašujú „prílepky“ do vládnych návrhov, stiahnem ich z rokovania parlamentu

Mimoriadna schôdza k novele Trestného zákona

Reakcia na vraždu v Dubnici nad Váhom

Mimoriadna schôdza pred voľbami











23.8.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor vopred avizoval, že ak budú poslanci Národnej rady SR chcieť prepašovať do vládnych návrhov tzv. prílepky, je pripravený návrhy stiahnuť z rokovania parlamentu.Ódor tvrdí, že úradníckej vláde nejde o to, aby rozprúdili diskusiu na rôzne iné témy nesúvisiace s predloženými návrhmi. Dodal, že ak zákonodarcovia budú mať záujem riešiť predložené vládne návrhy, radi budú pre ne hľadať podporu v poslaneckým laviciach. Úradnícka vláda tak chce zvolať mimoriadnu schôdzu k novele Trestného zákona a novele zákona, ktorá by riešila situáciu pediatrov.Ódor na tlačovej besede taktiež informoval, že na mimoriadnej parlamentnej schôdzi nebudú schvaľovať novelu Trestného zákona predloženú ešte exministrom spravodlivosti Viliamom Karasom , zameria sa len na jednu časť z nej.„Týka sa to len jednej konkrétnej veci, a to je reakcia na úkladnú vraždu v Dubnici nad Váhom. Musíme zabezpečiť, aby duševne chorí ľudia zostali pod primeranou kontrolou a nemohli spáchať trestné činy," spresnil Ódor. Karasova novela reagovala na dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti, vrátane neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom. Novela zákona sprísňovala aj postih jazdy pod vplyvom alkoholu.Zaviesť chcela „stav ťažkej opitosti“ nad dve promile s prísnou sadzbou zákazu činnosti, ako aj trestu odňatia slobody, a taktiež sprísniť sadzby pri smrteľných následkoch v dôsledku jazdy pod vplyvom. Prvýkrát od prijatia Trestného zákona sa mali zvýšiť hranice vymedzenia spáchanej škody z 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody, pričom úmerne sa mali posunúť aj ostatné hranice škôd.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár Sme rodina ) v utorok avizoval, že pred septembrovými parlamentnými voľbami sa uskutoční ešte jedna mimoriadna parlamentná schôdza, na ktorej budú poslanci schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní dva vládne návrhy. Schôdza sa pravdepodobne uskutoční 7. septembra.