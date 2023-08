Visa Slovak Top Shop oslavuje druhé narodeniny

Víťazi rokov 2021 a 2022

Rok 2023 už pozná svojich prvých finalistov

23.8.2023 (SITA.sk) -Súťaž Visa Slovak Top Shop vznikla v júli v roku 2021, počas neľahkej situácie v čase pandémie a lockdownu. Tá bola veľkou skúškou aj pre kamenné predajne, ktoré sú predmetom hodnotenia. Predošlé dva roky však dokazujú, že slovenskí obchodníci majú neustále chuť inovovať, zlepšovať sa a prinášať svojim zákazníkom tie najlepšie služby. "Visa Slovak Top Shop je určený pre všetky maloobchodné predajne na Slovensku. S radosťou sme sa do tohto projektu zapojili ako titulárny partner a tešíme sa, že na Slovensku máme predajne, ktoré sú jedinečné a vďaka tejto súťaži ich môžeme oceňovať a zviditeľňovať," povedala. Visa Slovak Top Shop je jedným z projektov, ktorými spoločnosť Visa podporuje malé a stredné podniky V úvodnom roku 2021 postúpilo do finále šesť prevádzok. Víťazom pilotného ročníka sa stala moderná servisná stanica Slovnaft v Bratislave na Prístavnej ulici, ktorá je jednou z najmodernejších pobočiek v strednej Európe.Visa Slovak Top Shop úspešne pokračovala aj v roku 2022. Zámerom organizátorov súťaže bolo rozšíriť hodnotenie prevádzok aj mimo Bratislavu, do celého Slovenska, čo sa podarilo. "Súťaž, ktorá prebieha na základe odborného posúdenia konceptu, exteriéru aj interiéru predajne, instore marketingu, spôsobu, akým je vystavovaný tovar, ale aj prístupu personálu sa nám v roku 2022 podarilo z Bratislavy rozšíriť do celého Slovenska. Sme veľmi radi, že tie najlepšie prevádzky, ktoré svojim zákazníkom poskytujú neopakovateľný nákupný zážitok nachádzame v každom kúte Slovenska," hovoríPrvé miesto v hlavnej kategórii za rok 2022 získala predajňa Včelovina zo Smoleníc, kde majitelia predávajú kompletný sortiment vlastnej výroby z medu. Súčasťou prevádzky je aj Medová kaviareň s výhľadom na Smolenický zámok a Včelárska záhrada. Celý areál je vybudovaný s dôrazom na udržateľnosť.Na druhom mieste sa umiestnila a zároveň cenu Visa získala predajňa Potraviny od našich z bratislavského Devína, ktorá ponúka zaregistrovaným zákazníkom možnosť nakupovať aj mimo otváracích hodín. Tretia priečka patrí zaujímavému konceptu podnikovej predajne Nestville Park Exposhop v Hniezdnom, neďaleko Kežmarku.Finalistom za mesiac január sa stal OFF TREND CLUB, špecializovaná predajňa tenisiek v Bratislave. Zaujala najmä unikátnym konceptom s produktovou ponukou, v ktorej si vie zákazník nájsť zberateľské i špeciálne edície a objednať si tenisky na želanie.Z februárového hodnotenia vyšlo víťazne zrekonštruované kníhkupectvo PANTA RHEI v bratislavskom nákupnom centre Aupark. Na Slovensku jedinečnou dominantou priestoru predajne je javisko s hľadiskom, vytvorené pre literárne diskusie, koncerty a predstavenia.Marcovým finalistom sa stal TATRATEA Shop v Bacheldovej doline. Slovenská rodinná firma s vyše dvadsaťročnou tradíciou otvorila svoj prvý obchod pre značku TATRATEA priamo v prostredí Belianskych Tatier. Atmosféru predajne určuje najmä farebná škála rôznofarebných fliaš Tatratea.Prvým miestom za mesiac apríl je koncept kamennej predajne, pražiarne kávy a kaviarne v jednom, s názvom IDYLIKA v Martine. Tu si môžete kúpiť čerstvo upraženú kávu, ale aj ďalší sortiment na prípravu kávy, či čaje a takisto ochutnať kávu priamo v kaviarni.