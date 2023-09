Ódor by mal o situácii s nelegálnou migráciou informovať verejnosť a podniknúť konkrétne kroky, tvrdí Dzurinda

Pre nárast neregulárnej migrácie v okrese Veľký Krtíš vyhlásili v piatok 1. septembra mimoriadnu situáciu. Tá umožní využívať legislatívne nástroje na efektívnejšie zaistenie potrebných procesov.





3.9.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády poverený riadením rezortu vnútra Ľudovít Ódor by mal bezodkladne o situácii s nelegálnou migráciou informovať verejnosť a predísť tak šíreniu dezinformácií, ale aj podniknúť konkrétne kroky.Uvádza sa to v stanovisku politického subjektu Modrí/Most-Híd. Podľa predsedu strany Mikuláša Dzurindu majú občania právo na včasné a pravdivé informácie a vláda má povinnosť prijímať opatrenia na zamedzenie organizovanej nelegálnej imigrácie. „A to tak vo svojej vlastnej pôsobnosti, ako aj v súčinnosti s dotknutými krajinami, v tomto prípade s Maďarskom,“ dodal Dzurinda.Líder hnutia Republika Milan Uhrík zase v tejto súvislosti vyzval vedenie slovenskej polície, aby sa prestali „predvádzať na tlačovkách v bielych košeliach" a začali strážiť hranice pred nelegálnymi migrantmi.