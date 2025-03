Ódor: Európsky parlament sa na vývoj sociálnych sietí pozerá pomerne negatívne – VIDEO

Druhým problémom sú voľby

Problémom je aj sloboda slova

25.3.2025 (SITA.sk) - Európsky parlament sa na vývoj sociálnych sietí pozerá pomerne negatívne. Uviedol to europoslanec za Progresívne Slovensko a bývalý slovenský premiér Ľudovít Ódor v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na www.sita.sk . Podľa neho majú sociálne siete a ich súčasný vývoj niekoľko dôležitých aspektov.Prvým je ich biznismodel – platforma je zadarmo, no na báze získaných dát sa snaží využiť pozornosť ľudí a kŕmi ich negatívnymi informáciami, fake news a propagandou, lebo to zvyšuje aktivitu užívateľov sociálnych sietí.„Keď ste nabudení a niekto na vás nadáva, premávka sa zvyšuje, ľudia rýchlo reagujú… a oni z toho majú peniaze. Lenže problém je, že sa potom uzatvárame do tých bublín a vôbec, ten náš demokratický model je ohrozený,“ poukazuje Ódor.Druhým problémom sú podľa neho voľby. „Videli sme to sčasti aj na Slovensku, veľmi výrazne v Rumunsku, že tieto platformy dokážu ovplyvniť voľby. Na poslednú chvíľu, v posledných dvoch - troch dňoch tam vypúšťajú absolútne neoverené informácie, sú kŕmené rôznymi farmami botov a trollov v Rusku a ovplyvňujú naše voľby a našu politickú situáciu,“ upozornil europoslanec.Tretím problémom je podľa neho „sloboda slova“, v rámci ktorej niektoré platformy prestali overovať informácie, ktoré šíria, a to v zmysle hesla, nech si každý povie, čo chce. „Každý môže hovoriť, čo chce, ale takisto ako v novinách, kde ten editor zodpovedá za to, čo je v tých novinách, tak aj tie platformy by mali zodpovedať za to, čo ich algoritmus ukazuje nám a našim deťom. Lebo oni vyberajú pre nás ten obsah,“ argumentuje Ódor.Zdôraznil, že práve pre tieto negatívne vplyvy na mladých ľudí sa Európsky parlament pozerá na situáciu tak, že prevádzkovatelia sociálnych sietí by mali zaplatiť za nepriame škody, ktoré spôsobujú. „Platia veľmi málo daní a zároveň berú naše dáta,“ dodal.