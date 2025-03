Vo veku 66 rokov zomrel moderátor, redaktor a bojovník za slobodné médiá Pavel Jacz

Do dejín sa zapísal už v roku 1989

25.3.2025 (SITA.sk) - Vo veku 66 rokov zomrel moderátor Pavel Jacz. Informovala o tom STVR. Jacz posledné roky bojoval s onkologickým ochorením, no svoj boj 25. marca v skorých ranných hodinách prehral. Jacz sa narodil 27. marca 1958 a bol televíznym redaktorom a moderátorom.Bol synom legendárnej slovenskej primabaleríny, po ktorej je dnes pomenované Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave. Jeho otec, Ľudovít Jacz, bol profesorom na katedre žurnalistiky.Jacz sa do dejín zapísal už v novembri 1989, keď vďaka nemu televízia ako jediná informovala o študentských protestoch, a to v čase silnej mediálnej cenzúry. Študenti bratislavských vysokých škôl utvorili živú reťaz vo štvrtok 16. novembra 1989 od Hodžového námestia až po Dobrovičovú ulicu v Bratislave.„Ešte v ten deň reportáž o proteste študentov jediná štátna televízia odvysielala, čo bolo priam nemožné, keďže aj po tomto dátume ďalej platila cenzúra a predstavitelia nežnej revolúcie sa nevedeli dostať do médií,“ spomína STVR.Ako ďalej STVR pripomenula, na začiatku boja za slobodné informovanie v slovenských médiách stála odvaha jednotlivcov, pričom Jacz si medzi nimi držal prvenstvo, o čom hovorí aj jeho neskoršie mediálne účinkovanie. Známa je napríklad jeho televízna tvorba, ktorá sa zamerala na odkrývanie mafiánov na Slovensku.