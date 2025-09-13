Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. septembra 2025

Ódor počas úradníckej vlády Šimečku vôbec nepoznal, vyvracia tak dohady o podvode Čaputovej – VIDEO


Tagy: bývalá prezidentka SR europoslanec za Progresívne Slovensko Úradnícka vláda

V čase, keď bol Ľudovít Ódor (PS) premiérom úradníckej vlády, predsedu PS Michala ...



europoslanec ludovit odor pocas rozhovoru s miroslavom wlachovskym v podcaste okno do sveta 676x411 13.9.2025 (SITA.sk) - V čase, keď bol Ľudovít Ódor (PS) premiérom úradníckej vlády, predsedu PS Michala Šimečku takmer vôbec nepoznal. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol europoslanec za Progresívne Slovensko Ódor, ktorý tak vyvrátil dohady o tom, že by sa bývalá prezidentka Zuzana Čaputová dopustila podvodu na občanoch, keď vymenovala Ódora s prepojením na PS za predsedu vlády odborníkov. Ódor sa vyjadril, že problémom by bolo, keby bol ešte predtým, než sa stal premiérom, členom hnutia PS.

Pomiešaná vláda


Lebo ako môžem byť v nejakej strane a ísť do nejakej nestrannej vlády? Ale opačne to absolútne nie je žiadny problém. Veď človek sa hocikedy môže rozhodnúť, že pôjde do nejakej politickej strany. Ja dokonca nie som členom," upozornil Ódor s tým, že ak niekto hovorí, že sa prezidentka dopustila nejakého podvodu, tak to nie je pravda, pretože na to mala ústavne právo.

Dohady o tom, že by bol Ódor na ten čas neoficiálnym straníkom, sú tak podľa neho klamstvom. Priznal, že predsedu PS Šimečku vtedy ani veľmi nepoznal. Súčasne podotkol, že úradnícka vláda bola pomiešaná z členov rôznych názorových spektier.

Veľmi zaujímavé, že mnohí ľudia tam boli, ktorí boli predtým aj v KDH. Boli aj takí, ktorí mali bližšie k liberálnym stranám, ale to bola naozaj veľmi dobre pomiešaná vláda," doplnil Ódor. Svoje tvrdenia podporil aj tým, že ak príde na to, aby kritici vymenovali aspoň jedno opatrenie, ktoré vtedajšia vláda urobila s cieľom zvýhodniť PS, tak nevedia povedať nič.



Ochrana eurofondov


Zo súčasnej pozície europoslanca sa Ódor v rozhovore ďalej venoval aj vyjadreniam viacerých slovenských europoslancov, že poslanci Európskeho parlamentu za PS nabádajú , aby nedala Slovensku peniaze a že poškodzujú dobré meno Slovenska v Európskom parlamente.

Nech ukážu jeden prípad, keď sme to hovorili. Nenájdu ani jeden prípad, lebo my to nerobíme," povedal Ódor. To, čo europoslanci za PS chcú, je podľa jeho slov to, aby európske peniaze išli tam, kde sú potrebné a dostali sa k ľuďom.

Teraz sme zachránili 200 miliónov pre regióny, lebo vláda ich regiónom chcela zobrať. Takže naša úloha spočíva v tom, aby sme ochránili peniaze, o ktoré môžeme prísť kvôli neschopnosti vlády," doplnil Ódor s tým, že súčasná vláda je teda strojcom toho, prečo Slovensko môže dôjsť o eurofondy. V tejto súvislosti vymenoval napríklad zmeny Trestného zákona, stavanie haciend z eurofondov či korupciu.


Hanba Slovenska


Ódor súčasne povedal, že nikdy nikto v Európskom parlamente nepovedal, že Slovensko vnímajú zle kvôli PS. Naopak, podľa jeho slov vnímajú intenzívne to, čo robí súčasná vláda, že sa premiér stretáva s vojnovým zločincom a že sa Slovensko nechce odstrihnúť od ruského plynu či ropy.

Takže, ak tam niekto robí hanbu, tak je úplne jasné, že kto. A už nehovorím o tých úplne základných veciach, kedy náš europoslanec z Republiky povedal ďalšej kolegyni, že má držať hubu. To už je naozaj extrémna neslušnosť. A oni nás kritizujú," doplnil Ódor a dodal, že ľudia v európskych štruktúrach majú internet a sledujú, čo sa na Slovensku deje. „Oni to presne vidia. Vidia, akú hanbu vlastne robí táto vláda," dodal europoslanec.


>>> Celý rozhovor s europoslancom Ľudovítom Ódorom




Zdroj: SITA.sk - Ódor počas úradníckej vlády Šimečku vôbec nepoznal, vyvracia tak dohady o podvode Čaputovej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

