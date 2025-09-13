Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

13. septembra 2025

V prípade provokácií je Litva pripravená zavrieť hranice s Bieloruskom



Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom v prípade provokácie, povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Vyhlásenie ministra ...



lithuania_poland_exercise_20078 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom v prípade provokácie, povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Vyhlásenie ministra prišlo po tom, ako Rusko narušilo poľský vzdušný priestor 19 dronmi. Kondratovič pre rozhlasovú stanicu LRT povedal, že Litva síce ponechá hranice s Bieloruskom zatiaľ otvorené, ale Štátna pohraničná stráž má právomoc ich uzavrieť na neurčito, ak bude akýmkoľvek spôsobom vyprovokovaná.

Litva v súčasnosti ponecháva hranice otvorené z obáv o občanov Európskej únie, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, povedal Kondratovič.

Poľsko v piatok dočasne uzavrelo všetky svoje hraničné priechody s Bieloruskom, keďže sa začalo rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ. Rozhodnutie o uzavretí hraníc bolo prijaté ešte pred vpádom ruských dronov.



Zdroj: SITA.sk - V prípade provokácií je Litva pripravená zavrieť hranice s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

