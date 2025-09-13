|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2025
V prípade provokácií je Litva pripravená zavrieť hranice s Bieloruskom
Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom v prípade provokácie, povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Vyhlásenie ministra ...
Zdieľať
13.9.2025 (SITA.sk) - Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom v prípade provokácie, povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Vyhlásenie ministra prišlo po tom, ako Rusko narušilo poľský vzdušný priestor 19 dronmi. Kondratovič pre rozhlasovú stanicu LRT povedal, že Litva síce ponechá hranice s Bieloruskom zatiaľ otvorené, ale Štátna pohraničná stráž má právomoc ich uzavrieť na neurčito, ak bude akýmkoľvek spôsobom vyprovokovaná.
Litva v súčasnosti ponecháva hranice otvorené z obáv o občanov Európskej únie, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, povedal Kondratovič.
Poľsko v piatok dočasne uzavrelo všetky svoje hraničné priechody s Bieloruskom, keďže sa začalo rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ. Rozhodnutie o uzavretí hraníc bolo prijaté ešte pred vpádom ruských dronov.
Zdroj: SITA.sk - V prípade provokácií je Litva pripravená zavrieť hranice s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie ministra prišlo po tom, ako Rusko narušilo poľský vzdušný priestor 19 dronmi. Kondratovič pre rozhlasovú stanicu LRT povedal, že Litva síce ponechá hranice s Bieloruskom zatiaľ otvorené, ale Štátna pohraničná stráž má právomoc ich uzavrieť na neurčito, ak bude akýmkoľvek spôsobom vyprovokovaná.
Litva v súčasnosti ponecháva hranice otvorené z obáv o občanov Európskej únie, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku, povedal Kondratovič.
Poľsko v piatok dočasne uzavrelo všetky svoje hraničné priechody s Bieloruskom, keďže sa začalo rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ. Rozhodnutie o uzavretí hraníc bolo prijaté ešte pred vpádom ruských dronov.
Zdroj: SITA.sk - V prípade provokácií je Litva pripravená zavrieť hranice s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ódor počas úradníckej vlády Šimečku vôbec nepoznal, vyvracia tak dohady o podvode Čaputovej – VIDEO
Ódor počas úradníckej vlády Šimečku vôbec nepoznal, vyvracia tak dohady o podvode Čaputovej – VIDEO