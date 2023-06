Ódor sa stretol so Stoltenbergom a ubezpečil, že vláda odborníkov nezmení kurz pri euroatlantickej spolupráci

Vstup do NATO bol dobrý krok

Stoltenberg ocenil pomoc Ukrajine

6.6.2023 (SITA.sk) - Vláda odborníkov nemieni meniť kurz Slovenska pri európskej ani euroatlantickej spolupráci.Na tlačovej besede po spoločnom rokovaní s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensom Stoltenbergom to uviedol predseda vlády SR Ľudovít Ódor Dodal, že pokračujú v intenciách nastavených predošlými vládami, a teda chcú byť platným a konštruktívnym členom NATO.Podľa Ódora to preukazujeme i postupným plnením našich záväzkov, či už v podobe modernizácie obrany, alebo z pohľadu našich finančných záväzkov. Ódor považuje vstup Slovenska do NATO za dobrý krok.„Vítame, samozrejme, aj posilnenie vojenskej prítomnosti našich spojencov u nás a vážime si, že členské štáty NATO nám pomáhajú tak technicky, ako aj svojimi vojakmi. Aktuálne u nás pôsobí vyše 1 300 zahraničných vojakov, najmä z krajín ako Česko, Holandsko, Nemecko, Taliansko, ale aj Spojené štáty americké," uviedol šéf slovenského kabinetu.Premiér dodal, že počas stretnutia apeloval na adekvátnu ochranu východnej hranice Slovenska. Časť rokovania bola podľa predsedu slovenskej vlády venovaná aj podpore brániacej sa Ukrajiny a tomu, ako dokáže NATO prispieť k mieru pre Ukrajinu.Podľa Stoltenberga žijeme vo veľmi nebezpečnom svete, no Slovensko sa podľa neho môže spoľahnúť na NATO, ktoré pomáha chrániť vzdušný priestor Slovenska a odrádza iné sily od vstupu na slovenské územie.Zdôraznil, že NATO je obrannou alianciou a jeho cieľom je ochrana mieru nie provokovanie vojen. Generálny tajomník NATO tiež ocenil humanitárnu i vojenskú pomoc Slovenska Ukrajine.Považuje za potrebné podporovať ju, aby vydržal, pretože víťazstvo Ruska by podľa neho utvrdilo autoritatívne režimy v tom, že je možné používať silu na dosahovanie ich cieľov.Spomenul i blížiaci sa summit NATO vo Vilniuse, kde by sa mali dohodnúť na viacročnom balíku podpory Ukrajiny tak, aby Ukrajina postupne prešla na štandardy NATO a väčšmi sa priblížila k Aliancii.