Ódor sa vyjadril k bezpečnostnému riziku pre Slovensko, rokoval aj o situácii v Rusku a migrácii

Cestovanie do Ruska

Radikalizácia mládeže

28.6.2023 (SITA.sk) - Zatiaľ nevnímame zvýšené riziko pre Slovensko a občanov, uviedol predseda vlády Ľudovít Ódor po rokovaní Bezpečnostnej rady SR v súvislosti s víkendovými udalosťami v Ruskej federácii. Podľa premiéra to však ukazuje, že situácia v Ruskej federácii nie je stabilná.Doplnil, že Slovensko naďalej trvá na odporúčaní pre občanov, aby necestovali do Ruskej federácie. Témou rokovania bola i migrácia. Ódor v tomto smere zdôraznil, že pre väčšinu migrantov nie je Slovensko cieľovou krajinou a zväčša odídu do ďalších štátov, preto v súčasnosti nie sú bezpečnostným rizikom.„Ako viete, zajtra a pozajtra bude samit v Bruseli, kde budeme hovoriť aj o externej hranici a ako zabezpečiť aby boli tieto toky do budúcnosti minimalizované," povedal.Premiér uviedol, že sa venovali i radikalizácii mládeže, a to najmä v online priestore. „Policajný zbor prekazil niekoľko incidentov," uviedol Ódor a dodal, že polícia podrobnejšie monitoruje situáciu a začína spolupracovať aj so školami.Minister vnútra Ivan Šimko uviedol, že ide o izolované prípady, obvykle od žiakov, ktorí podľahli radikalizácii na sociálnych sieťach. Zaznamenali priame fyzické útoky, aj ozbrojené, a tiež prípravu výbušných materiálov. Podľa Šimka sú prípady ojedinené, je ich menej než desať, napriek tomu ale tomuto problému venujú pozornosť.