Ódor si prevzal úrad vlády od Hegera, štafetu preberá v neľahkom období (video)

vláda má za sebou turbulentné obdobie, ktoré ešte stále úplne neskončilo a vstupuje doň nová vláda. Heger konštatoval, že Ódor je človek, ktorý stál v minulosti za mnohými reformami.

Poprial novej vláde veľa síl

Teší sa na nové výzvy

15.5.2023 (SITA.sk) - Odchádzajúci predseda vlády Eduard Heger v pondelok odovzdal úrad novému premiérovi Ľudovítovi Ódorovi . Do funkcie hovorcu predsedu vlády súčasne nastúpil Peter Majer.Ako vo svojom vyhlásení uviedol expremiér Heger,„Je to človek veľmi rozhľadený, zorientovaný a myslím si, že správny na to, aby som mu túto štafetu mohol odovzdať a robím to s radosťou," vyhlásil Heger a poprial novej vláde veľa síl a odhodlania.Súčasne dúfa, že sa novej vláde podarí priniesť pokoj a Slovensko bezpečne privedie k predčasným parlamentným voľbám „Tým, že som nikdy neriešil politiku ako moju prvotnú úlohu, tak nevidím svet čiernobielymi okuliarmi. To znamená, že viem oceniť to, čo predchádzajúca vláda spravila pre Slovensko," uviedol nový premiér Ódor s tým, že štafetu preberajú v neľahkom období a budú sa snažiť pokračovať v tom dobrom, čo predchádzajúca vláda začala.„Chceme prinášať aj nové témy, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska, napríklad o tom, ako by sme sa mohli posunúť medzi úspešné krajiny 21. storočia," uviedol Ódor a uzavrel s tým, že sa teší na výzvy, ktoré novú vládu v najbližších dňoch čakajú.