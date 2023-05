Úspora energie v domácnosti: Tipy, ktoré vám pomôžu znížiť účty za elektrinu

Udržujte svoju chladničku a mrazničku plnú

15.5.2023 (SITA.sk) -Tipy, ako znížiť účty za elektrinu a ušetriť peniaze môžu byť jednoduché. Napríklad vypnutie svetla pri opustení miestnosti, zatvorenie dverí alebo okien, keď je kúrenie zapnuté, alebo používanie energeticky úspornejších zariadení. Tu je niekoľko dobrých rád, ktoré sú overené a úspora energie zaručená.Určite ste už počuli názor, že chladničku treba čo najmenej otvárať, no existuje ešte jedna rada, ako znížiť spotrebu elektriny, ktorá súvisí s mrazničkou či chladničkou. Vedeli ste, že ak budete mať tieto spotrebiče naplnené, môžete ušetriť aj peniaze? Jedlo funguje ako izolácia a skracuje čas, počas ktorého musí chladnička bežať, aby zostala chladná.Šokujúcich 75 percent energie spotrebovanej domácou elektronikou sa spotrebuje, keď je vypnutá. Toto množstvo elektrickej energie pochádza z televízorov, stereo, počítačov a mnohých kuchynských spotrebičov, ktoré majú možnosť spánkového režimu.LED žiarovky spotrebujú o 90 percent menej energie ako klasické žiarovky. Vymeňte najpoužívanejšie žiarovky vo vašej domácnosti. Potom vymeňte zvyšok, keď sa vypália.Ak nainštalujete sprchové hlavice s nízkym prietokom, znamená to, že menej tečúcej vody sa rovná menšiemu počtu vody na ohrev.Kľúč k úspore energie je na dosah a to v podobe regulovateľných spínačov. Prepnite na stmievacie spínače, aby ste spotrebovali len toľko svetla, koľko potrebujete.Tradičné ohrievače teplej vody ohrievajú vodu po celý deň – či to potrebujete alebo nie. Nainštalujte časovač ohrievača vody a nastavte ho tak, aby sa spúšťal práve vtedy, keď ho potrebujete. Koľko to ušetrí? Očakávajte 5 až 12-percentné zníženie nákladov na energiu vášho ohrievača teplej vody.Ak sú vaše spotrebiče staršie ako 10 rokov, zvážte ich výmenu za nové modely Energy Star, ktoré spotrebujú podstatne menej energie.Vedeli ste, že Remoska® je 4,5 krát šetrnejšia ako klasická rúra? Okrem toho má táto šikovná misa na pečenie viacero výhod. Nielenže vďaka nej ušetríte, ale pripravíte aj chutnejšie, šťavnatejšie jedlá. Dá sa použiť na rôzne pokrmy, od mäsových, zeleninových jedál až po pečenie chleba a koláčov. Remoska® pre svoje malé rozmery dosiahne ideálnu teplotu za veľmi krátku dobu a spotrebuje tak menej elektrickej energie. Zároveň sú pokrmy pripravené rýchlejšie ako v klasickej rúre na pečenie. Malé rozmery Remosky majú aj ďalšiu výhodu. Je ľahko prenosná a nezaberie veľa miesta. Misy na pečenie od Remosky majú príkon 400 až 610 W, oproti tomu klasická rúra začína s príkonom 2500 W a viac.Neplaťte zbytočne vysoké účty za elektrinu a nechajte sa inšpirovať jednoduchými radami, ktoré sú účinné.Navyše je tu skvelá možnosť ušetriť 10% z ceny produktov Remoska® po zadaní zľavového kódu ,,Spotreba" pri vašom nákupe produktu Remoska® Informačný servis