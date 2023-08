Ódorova vláda je tu nakrátko a musela ísť naplno, sto dní svojho kabinetu vo funkcii neberie nijako zvláštne

Vzorka 1005 respondentov

Predseda vlády Ódor

27.8.2023 (SITA.sk) - S úradníckou vládou je celkovo spokojnýchrespondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre Rozhlas a televíziu Slovenska ( RTVS ).Prieskum bol realizovaný v dňochaž, na vzorke. Nespokojných i skôr nespokojných je zhodne poopýtaných. Ďalšíchnevedelo odpovedať.Najčastejšie spokojnosť vyjadrovalo voličstvo strán Sloboda a Solidarita Demokrati , a tiež hnutia Progresívne Slovensko . Naopak, nespokojní boli najmä voliči Slovenskej národnej strany , strany Smer – sociálna demokracia a hnutia Republika Poverený predseda vlády Ľudovít Ódor neberie sto dní svojho kabinetu vo funkcii nijako zvláštne, pretože jeho vláda je tu nakrátko a od začiatku musela ísť naplno. Dodal, že sa sústredili na to, čo horelo, a tiež na pomoc skupinám, ktoré nedostávajú toľko pomoci. Išlo napríklad o opatrovateľov či náhradných rodičov.Spomenul i to, že vláda sa pomerne intenzívne musela venovať i zdravotníctvu a spomenul i Sociálnu poisťovňu . Premiér tiež zdôraznil, že za úradníckej vlády sa výrazne zrýchlilo čerpanie eurofondov. Predpokladá, že jeho cieľ, znížiť stratu pri čerpaní eurofondov na polovicu, by sa mohol naplniť.