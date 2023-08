Strana Hlas-SD s nikým neuzatvára dohody o povolebnej spolupráci, jediným cieľom je získať najsilnejší mandát

27.8.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) s nikým neuzatvára dohody o povolebnej spolupráci. Politický subjekt to uviedol v reakcii na výroky, ktoré dnes odzneli v televíznych politických diskusiách a zdôraznil, že žiadne takéto dohody neexistujú.„Naším jediným cieľom je získať vo voľbách čo najsilnejší mandát na budovanie silného štátu, ktorý dokáže skutočne pomôcť ľuďom," uviedol Hlas a doplnil, že iba voličstvo vo voľbách rozhodne ako o zložení budúcej vládnej koalície, tak aj o tom, kto bude premiérom. Andrej Danko dnes v diskusnej relácii TV Markíza Na telo povedal, že verí, že SNS pôjde do vlády so stranami Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas-SD. Predseda národniarov tiež tvrdil, že tieto dve strany sú dohodnuté na tom, že budúcim premiérom bude predseda Hlasu Richard Sulík nevedel odpovedať, či by jeho strana vstúpila do koalície s Hlasom. Poznamenal však, že opakovane uvádza, že to pre nich nie je želaný partner.