Odovzdávanie Césarov poznačili protesty proti Polańskému, niekoľko herečiek odišlo zo sály

Kontroverzia už od nominácií

Stovky protestujúcich

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Piatkové odovzdávanie francúzskych filmových cien César poznačili protesty aktivistiek za ženské práva aj odchod niekoľkých herečiek z ceremoniálu po tom, ako za víťaza režisérskej kategórie vyhlásili Romana Polańského.Dôvodom je obvinenie poľsko-francúzskeho filmára zo znásilnenia trinásťročného dievčaťa v roku 1977. Režisér pred trestom ušiel zo Spojených štátov a neskôr voči nemu pribudli aj ďalšie obvinenia zo sexuálnych útokov.Po vyhlásení Polańského za víťaza sa postavila a odišla herečka Adele Haenel a nasledovalo ju niekoľko ďalších. Tridsaťjedenročná rodáčka z Paríža nedávno obvinila iného francúzskeho filmára zo sexuálneho obťažovania, keď mala len 15 rokov."Ocenenie Polańského je pľuvancom do tváre všetkých obetí. Znamená to, že znásilňovanie žien nie je zlé," povedala Haenel tento týždeň pre New York Times.Aktuálny ročník cien francúzskej Akadémie filmových umení a vied sprevádzala kontroverzia už od zverejnenia nominácií. Polańského film Žalujem! totiž získal 12 nominácií a po následnej vlne kritiky rezignovalo celé predstavenstvo francúzskej filmovej akadémie.Samotný Polański sa pritom na udeľovaní cien nezúčastnil a účasť odmietli aj ďalší členovia hereckého obsadenia a produkčného tímu, vrátane herca Jeana Dujardina. Snímka pritom získala aj ďalšie dve trofeje - za kostýmy a adaptovaný scenár, no ceny si nikto neprišiel prevziať.Pred začiatkom galavečera sa pred parížskou Salle Pleyel zhromaždilo niekoľko stoviek protestujúcich s transparentmi ako "Obete, veríme vám" alebo "Nie beztrestnosti" a skandovali "Sme tu, sme tu, aj keď Polański nechce, sme tu"."Podporovaním agresorov, ich oslavovaním, berieme obetiam možnosť prehovoriť," skonštatovala Céline Piques zo ženského hnutia Osez le Féminisme."Je normálne, aby muž niekoho znásilnil a o 30 rokov neskôr bol stále hviezdou populárnej kultúry? Nie, nie je to normálne, a násilník by mal byť vo väzení," doplnila Fabienne El Khouri z rovnakej organizácie.Ku kritike sa pridal aj francúzsky minister kultúry Franck Riester, ktorý sa pred začiatkom ceremoniálu vyjadril, že ocenenie Polańského by bolo "symbolicky zlé", pretože je nutné zaujať stanovisko voči sexuálnemu a sexistickému násiliu.Césara za najlepší film si z ceremoniálu odniesli tvorcovia snímky Bedári, ktorá získala cenu poroty na vlaňajšom filmovom festivale v Cannes.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a agentúry AP.