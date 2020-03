Vinárom sa po prvý raz nepodaril zber hrozna na vzácne ľadové víno, môže za to príliš teplá zima

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nemeckým vinárom sa po prvý raz nevydaril zber hrozna na výrobu ľadového vína, informuje spravodajský portál BBC. Dôvodom je príliš teplá zima.Ľadové víno sa vyrába z hrozna, ktoré musí pred zberom zmrznúť. Ani v jednej z 13 nemeckých vinárskych oblastí však túto zimu neklesli teploty na potrebných mínus sedem stupňov Celzia.Množstvo ľadového vína, ktoré dokážu vinári vyprodukovať, dosiaľ každoročne klesalo, no "ročník 2019 vojde do histórie, ako prvý rok, keď sa ľadový zber nevydaril v celom Nemecku", uviedol vo vyhlásení nemecký vinársky inštitút (DWI). "Ak budú takéto teplé zimy pokračovať aj v nasledujúcich zopár rokoch, ľadové vína z nemeckých regiónov budú ešte vzácnejšie, ako sú teraz," doplnil Ernst Büscher z DWI.Ďalší problém pre vinárov podľa DWI predstavuje skutočnosť, že v posledných rokoch sa termíny možného zberu hrozna na ľadové vína posunuli na neskôr - január až február, no hrozno dozrieva skôr. Musí tak vydržať dlhšie.