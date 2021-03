Odpad na tanieri upozorňuje na potrebu recyklovať viac

Slovensko potrebuje zvýšiť mieru recyklácie

Kuchár spotrebuje všetko "od nosa až po chvost"

19.3.2021 (Webnoviny.sk) -Autorom fotografií je šéfkuchár modernej street food značky Bao Brothers, Michal Konrád. Oceňovaný šéfkuchár na taniere namiesto zvyčajných lahôdok naaranžoval odpad v rôznom štádiu recyklácie.Zemiak pečený v pahrebe, tacos, čokoládové pralinky, club sendvič, polievka z morských rias alebo šošovicový prívarok. Krásne nadizajnované taniere na prvý pohľad vyzerajú na zjedenie. Jazyky a žalúdky by však poriadne potrápili, jedlá na tanieroch sú pripravené zo surovín, ktoré vznikli z vytriedeného odpadu.Odpad prechádza pri svojej recyklácii rôznymi štádiami. V mnohých vôbec nepripomína pôvodné výrobky, skôr sa podobá na suroviny v kuchyni, čo inšpirovalo ENVI - PAK, aby oslovil šéfkuchára Michala Konráda."Čoraz viac šéfkuchárov sa snaží zo surovín, s ktorými pracujú, vyťažiť maximum. Nielen, že tým šetria peniaze, ale netvoria tak ani toľko odpadu, keďže takmer všetko spotrebujú. Tento trend nás inšpiroval, aby sme si Svetový deň recyklácie pripomenuli netradične. Hoci sa na Slovensku darí recyklovať čoraz viac, toto tempo nestačí na naplnenie kvót, ktoré stanovila Európska únia," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing, ENVI - PAK.Slovensko plánuje zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu z 39 percent (v roku 2019) na 55 percent do roku 2025. V roku 2030 by sa už malo recyklovať 60 percent komunálneho odpadu.V angličtine sa prístup maximálneho vyťaženia zo suroviny označuje výrazom "nose to tail". "Keď kuchárovi v minulosti prišla do kuchyne ryba, vyfiletoval ju a použil z nej tak 40 %, zvyšok šiel do odpadu. Dnes sa uvažuje inak. Kosti sa dajú použiť do vývaru a šupiny s kožou napríklad na čipsy. Využiť sa dajú aj ďalšie časti, vždy to závisí od typu ryby," vysvetľuje Michal Konrád."V kuchyni aj v súkromí si dávam veľký pozor na triedenie odpadu. Jedlo, ktoré u nás varíme a balíme do donášky, je v recyklovateľných obaloch. A tiež oceňujem, keď s naším street food projektom niekam ideme a na podujatí dbajú na správne triedenie. Iba tak totiž môžeme podporiť aj recykláciu."Kampaň Recyklácia na tanieri podporuje myšlienku, že recyklácia je téma, ktorú by sme mali mať "na tanieri" a na pamäti všetci. Pri každom druhu odpadu si je dobré uvedomovať, že materiál, ktorý odhadzujeme, raz môže slúžiť ako ďalší výrobok. Je preto dôležité naučiť sa správne triediť podľa pravidiel, ktoré platia v konkrétnom meste alebo obci.Informačný servis