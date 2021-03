Ľudia pre zákaz dovoleniek v zahraničí o svoje peniaze neprídu, ale uvidia ich až o pár mesiacov

Kompenzácie cestoviek vyrieši rezort dopravy

Prostriedky z budúcoročného rozpočtu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ľudia, ktorí už majú kúpené zájazdy v zahraničí v termíne od 20. marca do 28. apríla, neprídu pre zákaz dovoleniek v zahraničí o svoje peniaze. Vrátenie peňazí klientom cestovných kancelárií sa bude riešiť v rámci ochrany spotrebiteľa zo strany ministerstva hospodárstva, a to podľa zákona o zájazdoch.Klienti však svoje peniaze uvidia najskôr v septembri 2021. Podľa platnej legislatívy až vtedy ich môžu cestovné kancelárie vyplatiť. Ako vysvetlil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkeš , do konca augusta sa môžu ľudia dohodnúť s cestovnými kanceláriami na inom zájazde.Ak tak neurobia, do 14. septembra musia cestovné kancelárie vrátiť peniaze v plnej výške. V niektorých prípadoch, ak to zmluvy s klientmi umožnia, bude možné vrátenie peňazí okamžite.Kompenzáciu ušlého zisku cestoviek pre obmedzenie podnikania na základe rozhodnutia vlády SR, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, bude mať na starosti rezort dopravy.Straty cestovných kancelárií sa stanú súčasťou schémy pomoci pre cestovný ruch, ktorej výšku sa snaží minister dopravy Andrej Doležal navýšiť o 100 miliónov eur. Podľa neho totiž už schválených 100 miliónov eur z ďaleka nestačí na pomoc subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu.Na schválenie Veľkej schémy Európskou komisiou rezort dopravy stále čaká, ako však uviedol poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf majú pozitívne signály.Jej vyhlásenie, ako aj vyhlásenie ďalšej etapy „de minimis" za november - február však závisí od chválenia ďalších prostriedkov. „Aktuálny balík 100 miliónov sme už takmer celý minuli na pomoc za apríl - október 2020, 20 miliónov z neho je určených na rok 2022, pričom ide o prostriedky z budúcoročného rozpočtu," dodal Ivan Rudolf s tým, že pre letiskové spoločnosti rezort už spustil schému pomoci.Ešte 15. februára boli vyhlásené tri výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú pomoc. Na tento účel má rezort vyčlenených 29 miliónov eur.