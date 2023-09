Odpočúvanie Kočnera vo väzbe sa riešiť nebude, Ústavný súd zamietol sťažnosť

Stále v rovnakej návštevnej miestnosti

Tajné monitorovanie bolo potvrdené

13.9.2023 (SITA.sk) - Ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť Mariana Kočnera a jeho advokátov Mareka Paru Michala Mandzáka proti postupu Prezídia Policajného zboru a proti príkazu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu vo veci odpočúvania vo väzbe.Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného na internetovej stránke súdu s tým, že senát zložený z predsedu Miroslava Duriša a sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu tak rozhodol na neverejnom zasadnutí ešte 5. septembra.Týždenník Trend ešte začiatkom augusta napísal, že v čase, keď Kočnera súdili vo veci falšovania zmeniek televízie Markíza , jeho obhajcovia upozorňovali na to, že s klientom sa nemôžu dôverne radiť, pretože orgány činné v trestnom konaní vo väznici odpočúvajú návštevnú miestnosť.„Podozrenie začali mať vtedy, keď ich vo väzení v Leopoldove zakaždým umiestnili v rovnakej návštevnej miestnosti. Stať sa to malo aj cez víkendy, keď boli ostatné miestnosti prázdne,“ napísal Trend.Policajná inšpekcia podľa týždenníka neskôr potvrdila, že Kočnerove stretnutia s jeho obhajcami v leopoldovskej väznici boli skutočne tajne monitorované.„Odpočúvanie iniciovala NAKA a Špeciálna prokuratúra pre údajné podozrenie z korupcie,“ uviedol Trend.