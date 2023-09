Potýčka Kaliňáka a Matoviča je hanbou a dnom politiky, tvrdí Šimečka a smerákov označil za pokrytcov

13.9.2023 (SITA.sk) - Vzájomná potýčka bývalého premiéra Igora Matoviča s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom je dno slovenskej politiky.Skonštatoval to šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že toto nie je politická kultúra, ktorú chceme na Slovensku vidieť.„Hanba. Presne takto to nemá vyzerať. Cielená provokácia, vulgarizmy, kopance aj úder do tváre,“ povedal Šimečka. Zároveň označil predstaviteľov strany Smer-SD za pokrytcov.„Tú nešťastnú tlačovku zvolali k migrácii, pritom, keď mali možnosť riešiť ju, náročky neotvorili parlamentnú schôdzu. Riadia sa heslom: čím horšie (pre krajinu), tým lepšie (pre nich),“ zdôraznil Šimečka. Doplnil, že Slovensko potrebuje novú politickú kultúru.