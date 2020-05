Odpor k splnomocnencovi na ochranu náboženstva by bol pre Slovensko zlá vizitka, tvrdí poslankyňa Záborská

Inštitúcia vraj na Slovensku nie je potrebná

Dôležitejší je problém odluky cirkvi od štátu

Zlepšovanie atmosféry v spoločnosti

Záborská poukázala aj na voľnú nedeľu

Vláda post splnomocnenca plánuje vytvoriť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2020 (Webnoviny.sk) - Poslankyňu Annu Záborskú (OĽaNO) by prekvapilo, keby v liberálnom prostredí spoločnosti vznikol odpor k zámeru vlády vytvoriť post splnomocnenca na ochranu náboženstva alebo viery pod Úradom vlády SR Riaditeľka občianskeho združenia Občan, demokracia, zodpovednosť Šarlota Pufflerová povedala, že nerozumie zámeru zriadiť takýto post. Myslí si, že na Slovensku má každý náboženskú slobodu.Ak by definícia úradu splnomocnenca bola podľa Pufflerovej taká, že ide o kresťanstvo, nevidí najmenší dôvod na zriaďovanie nejakej inštitúcie.„Nemyslím si, že by kresťania v tejto krajine mali nejaké nevýhody. Skôr ostatní sa musia prispôsobovať tomu, čo hovoria tí, ktorí sa vyhlasujú za kresťanov akéhokoľvek vyznania,“ zdôraznila.Pripomenula, že na Slovensku sú aj iné náboženské komunity, ktoré majú problém naplniť svoju vieru Ako príklad uviedla židovskú alebo moslimskú komunitu.Podľa Pufflerovej by sa mal skôr riešiť problém odluky cirkvi od štátu, pretože na Slovensku nie je problém s náboženskou slobodou.„Ak je tu niekomu upieraná sloboda vierovyznania, tak potom ľuďom, ktorí vierovyznanie nemajú alebo ho majú iné ako kresťania. Keby teda nová inštitúcia bola zadefinovaná v tomto duchu, tak možno áno, ale napriek tomu si nemyslím, že by bol v tejto veci potrebný úrad vládneho splnomocnenca,“ dodala.Vo verejnej diskusii skôr zaznamenala tendenciu zatláčať práva všetkých ostatných, ktorí nepatria ku kresťanom, mimo ústavné rámce.Podľa Záborskej nie sú skúsenosti, že by náboženstvo navádzalo k niečomu zlému. Ako ďalej povedala, skôr zlepšuje atmosféru v spoločnosti a vychováva ľudí k zodpovednosti.„Je pravda, že aj v EÚ istá fóbia voči kresťanstvu existuje. Hlavne na Slovensku by som sa tomu veľmi čudovala, kde sa väčšina ľudí hlási ku kresťanstvu, aj keď nie sú praktizujúci kresťania, ale je to náboženstvo a hodnoty, ktoré sú nám blízke. Nebola by to dobrá vizitka pre Slovensko, ak by sa zdvihla nejaká vlna nevôle,“ dodala Záborská.Podľa poslankyne vládny splnomocnenec môže vytvárať pozitívnu atmosféru v spoločnosti.„Ide o to, aby sa náboženstvo v istom zmysle nezneužívalo, že mu istú vec nedáme, lebo je to záležitosť kresťanov,“ poznamenala Záborská.Poukázala na voľnú nedeľu, ktorá sa spája s náboženstvom, hoci len s ním nesúvisí.„Kto zariadil voľnú nedeľu vo Francúzsku? Boli to odbory. Robili tam dlhodobo prieskumy a štúdie o tom, že jeden deň voľna majú mať všetci rovnako. Nie tak, ako je to v Zákonníku práce, že deti majú voľno v nedeľu a mama v stredu. Takže potom je menej pracovných úrazov a väčšia psychická pohoda,“ priblížila Záborská.Pripomenula, že keď pripravovala deklaráciu o voľnej nedeli v Európskom parlamente , tak najviac ju podporili európske a francúzske odbory.Záborská patrí ku skupine poslancov, ktorí presadili do vládneho programu zriadenie kresla vládneho splnomocnenca, Kedy sa tento post vytvorí, nevedela povedať. Rovnako ani meno kandidáta. Podľa nej nejaké mená padli, ale je skoro o nich hovoriť.Kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) v programovom vyhlásení tvrdí, že vláda si uvedomuje rastúcu závažnosť problému porušovania slobody myslenia, svedomia a náboženstva vo svete.„Preto aktívne podporí participáciu na aktivitách medzinárodného spoločenstva prostredníctvom Medzinárodnej aliancie pre podporu náboženskej slobody. Vláda vytvorí post vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva alebo viery pod Úradom vlády SR, aby naplnila príslušnú deklaráciu Národnej rady SR,“ uvádza programové vyhlásenie vlády.