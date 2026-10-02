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02. októbra 2026
Odpoveďou na útok dieťaťa nemôže byť prísnejšie trestanie detí, ale systémová prevencia, upozorňujú mimovládky
Súčasťou prevencie podľa organizácií združených v Ľudskoprávnej koalícii musí byť aj prevencia rodovo podmieneného násilia. Udalosti, ako tá v Staškove, môžu narušiť pocit bezpečia u detí aj ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Súčasťou prevencie podľa organizácií združených v Ľudskoprávnej koalícii musí byť aj prevencia rodovo podmieneného násilia.
Udalosti, ako tá v Staškove, môžu narušiť pocit bezpečia u detí aj u zamestnancov školy. Je potrebné, aby vedeli, kam sa môžu obrátiť, ak potrebujú podporu. Dnes im však štát túto istotu nedáva. Upozornilo na to 27 mimovládnych organizácií združených v Ľudskoprávnej koalícii. Podľa organizácií je dôležité vytvoriť podmienky na bezpečný a citlivý návrat detí a zamestnancov do školského prostredia, a tiež to, aby im podpora zostala dostupná aj po skončení bezprostrednej krízovej intervencie.
„Všetky okolnosti prípadu (v Staškove) zatiaľ nepoznáme. Je preto dôležité chrániť súkromie a dôstojnosť detí, ktorých sa týka, obmedziť zverejňovanie osobných a citlivých informácií na nevyhnutné minimum a vyhnúť sa špekuláciám, zjednodušujúcim vysvetleniam či označeniam, ktoré môžu viesť k stigmatizácii alebo ďalšej ujme,“ zdôraznila Ľudskoprávna koalícia.
Ako upozornila, odpoveďou na útok dieťaťa nemôže byť prísnejšie trestanie detí, ale systematická prevencia, na ktorú sú podľa mimovládok vyčlenené dostatočné finančné aj personálne zdroje. Súčasťou prevencie pritom podľa organizácií musí byť aj prevencia rodovo podmieneného násilia. Tragédia v Staškove totiž nie je prvou tragickou udalosťou v slovenských školách.
„V januári 2025 zomreli pri útoku študenta na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zástupkyňa riaditeľky a jeho spolužiačka, ďalšia žiačka bola zranená. Generálna prokuratúra neskôr zistila, že škola, z ktorej študent prestupoval, novú školu neinformovala o jeho agresívnom správaní a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s ním neboli v osobnom kontakte a k jeho prípadu pristupovali laxne,“ pripomenula Ľudskoprávna koalícia.
Zároveň podotkla, že tieto dva prípady spája aj jedna vec, o ktorej sa v diskusii o bezpečnosti škôl takmer nehovorí - v oboch prípadoch bol útočníkom chlapec a obeťou ženy a dievčatá. „Tento rodový rozmer nemožno prehliadať. Prevencia násilia v školách musí zahŕňať aj prácu s tým, ako sa u chlapcov formujú postoje k ženám, k moci a k riešeniu konfliktov, a zamerať sa na prevenciu (mizogýnnej) radikalizácie, ktorá k mladým ľuďom prichádza najmä v internetovom prostredí,“ uviedli organizácie.
Tieto prípady tak ukazujú potrebu posilniť včasnú pomoc, schopnosť rozpoznať riziko a zabezpečiť podporu konkrétnemu dieťaťu. Zároveň je podľa ľudskoprávnych organizácii potrebná spolupráca škôl s poradenskými zariadeniami, službami podpory duševného zdravia a políciou.
„Potrebujeme tiež lepšie porozumieť rizikovým faktorom, ktoré mladých ľudí ohrozujú a môžu prispieť k tomu, že spáchajú podobný útok,“ doplnili organizácie a pripomenuli slová vedúceho Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity Andreja Veľasa.
Ten upozornil, že hrozba neprichádza len zvonka, ale môže ňou byť aj osoba, ktorá sa bežne v škole pohybuje. Nestačí tak podľa neho riešiť len vstup do budovy alebo technické zabezpečenie perimetra. Škola podľa neho musí vedieť, ako vyhodnotiť varovné signály, kto rozhoduje o ďalšom postupe, či to, ako spolupracuje vedenie, zamestnanci, poradenské zariadenia a v prípade potreby aj polícia.
Organizácie podotkli, že škola v Staškove varovné signály zachytila už v piatok 25. septembra. V pondelok 28. septembra, a teda deň pred útokom, pracovali s konkrétnou triedou pracovníci centra poradenstva a prevencie. „Úrad inšpekčnej služby zároveň preveruje, či nedošlo k pochybeniu zo strany policajtov,“ pripomenula Ľudskoprávna koalícia.
Upozornila však, že by sa nemalo po každej tragédii začínať odznova. „Po útoku v Spišskej Starej Vsi štát sľuboval bezpečnejšie školy. Po útoku v Staškove vláda posunula do skráteného konania zákon o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. V jeho odôvodnení ministerstvo školstva samo priznáva to, na čo sa dlhodobo upozorňuje. Varovné signály zachytávajú škola, rodina, sociálna kuratela, lekári aj polícia oddelene a mechanizmus, ktorý by ich spojil, na Slovensku chýba,“ uviedli organizácie.
Tento zákon však podľa nich bude fungovať len vtedy, ak bude mať kto konať. To znamená, že centrá poradenstva musia mať kapacity, je potrebná dostupná detská psychologická a psychiatrická pomoc a tiež musí byť jasné, kto je zodpovedný zasiahnuť vo chvíli, keď škola zachytí varovný signál.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Odpoveďou na útok dieťaťa nemôže byť prísnejšie trestanie detí, ale systémová prevencia, upozorňujú mimovládky © SITA Všetky práva vyhradené.
Udalosti, ako tá v Staškove, môžu narušiť pocit bezpečia u detí aj u zamestnancov školy. Je potrebné, aby vedeli, kam sa môžu obrátiť, ak potrebujú podporu. Dnes im však štát túto istotu nedáva. Upozornilo na to 27 mimovládnych organizácií združených v Ľudskoprávnej koalícii. Podľa organizácií je dôležité vytvoriť podmienky na bezpečný a citlivý návrat detí a zamestnancov do školského prostredia, a tiež to, aby im podpora zostala dostupná aj po skončení bezprostrednej krízovej intervencie.
„Všetky okolnosti prípadu (v Staškove) zatiaľ nepoznáme. Je preto dôležité chrániť súkromie a dôstojnosť detí, ktorých sa týka, obmedziť zverejňovanie osobných a citlivých informácií na nevyhnutné minimum a vyhnúť sa špekuláciám, zjednodušujúcim vysvetleniam či označeniam, ktoré môžu viesť k stigmatizácii alebo ďalšej ujme,“ zdôraznila Ľudskoprávna koalícia.
Obidva prípady spája jedna vec
Ako upozornila, odpoveďou na útok dieťaťa nemôže byť prísnejšie trestanie detí, ale systematická prevencia, na ktorú sú podľa mimovládok vyčlenené dostatočné finančné aj personálne zdroje. Súčasťou prevencie pritom podľa organizácií musí byť aj prevencia rodovo podmieneného násilia. Tragédia v Staškove totiž nie je prvou tragickou udalosťou v slovenských školách.
„V januári 2025 zomreli pri útoku študenta na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zástupkyňa riaditeľky a jeho spolužiačka, ďalšia žiačka bola zranená. Generálna prokuratúra neskôr zistila, že škola, z ktorej študent prestupoval, novú školu neinformovala o jeho agresívnom správaní a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s ním neboli v osobnom kontakte a k jeho prípadu pristupovali laxne,“ pripomenula Ľudskoprávna koalícia.
Zároveň podotkla, že tieto dva prípady spája aj jedna vec, o ktorej sa v diskusii o bezpečnosti škôl takmer nehovorí - v oboch prípadoch bol útočníkom chlapec a obeťou ženy a dievčatá. „Tento rodový rozmer nemožno prehliadať. Prevencia násilia v školách musí zahŕňať aj prácu s tým, ako sa u chlapcov formujú postoje k ženám, k moci a k riešeniu konfliktov, a zamerať sa na prevenciu (mizogýnnej) radikalizácie, ktorá k mladým ľuďom prichádza najmä v internetovom prostredí,“ uviedli organizácie.
Hrozba neprichádza len zvonka
Tieto prípady tak ukazujú potrebu posilniť včasnú pomoc, schopnosť rozpoznať riziko a zabezpečiť podporu konkrétnemu dieťaťu. Zároveň je podľa ľudskoprávnych organizácii potrebná spolupráca škôl s poradenskými zariadeniami, službami podpory duševného zdravia a políciou.
„Potrebujeme tiež lepšie porozumieť rizikovým faktorom, ktoré mladých ľudí ohrozujú a môžu prispieť k tomu, že spáchajú podobný útok,“ doplnili organizácie a pripomenuli slová vedúceho Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity Andreja Veľasa.
Ten upozornil, že hrozba neprichádza len zvonka, ale môže ňou byť aj osoba, ktorá sa bežne v škole pohybuje. Nestačí tak podľa neho riešiť len vstup do budovy alebo technické zabezpečenie perimetra. Škola podľa neho musí vedieť, ako vyhodnotiť varovné signály, kto rozhoduje o ďalšom postupe, či to, ako spolupracuje vedenie, zamestnanci, poradenské zariadenia a v prípade potreby aj polícia.
Nemalo by sa stále začínať odznova
Organizácie podotkli, že škola v Staškove varovné signály zachytila už v piatok 25. septembra. V pondelok 28. septembra, a teda deň pred útokom, pracovali s konkrétnou triedou pracovníci centra poradenstva a prevencie. „Úrad inšpekčnej služby zároveň preveruje, či nedošlo k pochybeniu zo strany policajtov,“ pripomenula Ľudskoprávna koalícia.
Upozornila však, že by sa nemalo po každej tragédii začínať odznova. „Po útoku v Spišskej Starej Vsi štát sľuboval bezpečnejšie školy. Po útoku v Staškove vláda posunula do skráteného konania zákon o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. V jeho odôvodnení ministerstvo školstva samo priznáva to, na čo sa dlhodobo upozorňuje. Varovné signály zachytávajú škola, rodina, sociálna kuratela, lekári aj polícia oddelene a mechanizmus, ktorý by ich spojil, na Slovensku chýba,“ uviedli organizácie.
Tento zákon však podľa nich bude fungovať len vtedy, ak bude mať kto konať. To znamená, že centrá poradenstva musia mať kapacity, je potrebná dostupná detská psychologická a psychiatrická pomoc a tiež musí byť jasné, kto je zodpovedný zasiahnuť vo chvíli, keď škola zachytí varovný signál.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Odpoveďou na útok dieťaťa nemôže byť prísnejšie trestanie detí, ale systémová prevencia, upozorňujú mimovládky © SITA Všetky práva vyhradené.
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