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02. októbra 2026

Matovič pozýva „Šimečkovu štvorku“ na spoločné zhromaždenia 17. novembra, vtedy má však zasadať parlament


Tagy: 17. november Nežná revolúcia November 89 Opozícia

Hnutie Slovensko očakáva, že spoločné opozičné zhromaždenia ukážu verejnosti alternatívu a prispejú k nádeji na politickú zmenu. Hnutie Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné ...



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igor matovic lider hnutia slovensko scaled 1 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko očakáva, že spoločné opozičné zhromaždenia ukážu verejnosti alternatívu a prispejú k nádeji na politickú zmenu.


Hnutie Slovensko pozýva opozičné strany na spoločné zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra v krajských mestách. Zhromaždenia sú naplánované v Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a v Košiciach.

Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil potrebu prekonať stranícke a osobné nezhody v záujme spoločného cieľa.

Ľudia volajú po zomknutej opozícii


„17. novembra sa patrí pripomenúť si zápas za slobodu a demokraciu – dve hodnoty, ktoré sú súčasnej vládnej mafii cudzie, a preto ľuďom tento sviatok a deň pracovného pokoja zobrali. Z tohto miesta pozývam zástupcov tzv. "Šimečkovej štvorky" (PS, SaS, KDH a Demokrati), ako aj našich najbližších partnerov z hnutia NOVA a strany Za ľudí, aby sa postavili spolu s nami v jednom rade vedľa seba na jedno námestie a vyslali ľuďom signál jednoty a nádeje,“ pozval Matovič.

Hnutie Slovensko tvrdí, že počas letných výjazdov do okresných miest sa jeho predstavitelia stretávali s požiadavkami občanov na väčšiu spoluprácu opozície. Podľa hnutia ľudia volajú po zomknutej a racionálne spolupracujúcej opozícii so strategickým plánom, ktorá by dokázala spoločne čeliť súčasnej vládnej koalícii.

Vedenie NR SR naplánovalo schôdzu


Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš upozornil aj na termín parlamentnej schôdze. Jej začiatok vedenie Národnej rady SR naplánovalo na popoludnie 17. novembra. Hnutie Slovensko to považuje za krok, ktorý môže obmedziť účasť opozičných poslancov na zhromaždeniach v krajských mestách.

„Vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja, pretože sa boja ľudí na námestiach. Vedenie národnej rady navyše naplánovalo začiatok schôdze práve na tento deň. Budeme preto žiadať, aby sa schôdza začala o deň skôr,“ povedal Šipoš. Poslanci podľa neho majú dostatočne dobré platy na to, aby začali schôdzu v pondelok a v utorok 17. novembra boli na námestiach s občanmi.

Hnutie Slovensko očakáva, že spoločné opozičné zhromaždenia ukážu verejnosti alternatívu a prispejú k nádeji na politickú zmenu.


Zdroj: SITA.sk - Matovič pozýva „Šimečkovu štvorku“ na spoločné zhromaždenia 17. novembra, vtedy má však zasadať parlament © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 17. november Nežná revolúcia November 89 Opozícia
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