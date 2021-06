Odškodňovací zákon mal byť už dávno v legislatívnom procese, sťažuje sa Sulík

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 - Univerzálny odškodňovací zákon mal byť už dávno v legislatívnom procese. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík. Pôvodne mal zákon na starosti jeho rezort, po nástupe vlády Eduarda Hegera však agenda prešla pod Ministerstvo financií SR na čele s Igorom Matovičom.„Po troch mesiacoch to už dávno malo byť v procese, náročnejšie veci sme zvládli rýchlejšie. Myslím si, že univerzálny odškodňovací zákon potrebujeme no a snáď k tomu rýchlo dôjde," povedal Sulík.