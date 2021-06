Celá akcia so Sputnikom bola jedna veľká blamáž, Sulík považuje jeho predaj za rozumný počin

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 - Minister hospodárstva Richard Sulík považuje predaj, respektíve darovanie vakcíny Sputnik V za rozumné. Uviedol to po stredajšom rokovaním vlády. „Ja som sa už v minulosti vyjadril, že celá tá akcia so Sputnikom, to bolo z pohľadu, ako to bolo manažované, jedna veľká blamáž. Nemá zmysel, stále okolo toho tancovať. Treba sa dívať dopredu," uviedol.Zopakoval, že je za kontrolu hraníc. Podľa jeho slov je ale Slovensko na prípadnú tretiu vlnu aktuálne lepšie pripravené. „Poradíme si s tou hnusobou, som o tom presvedčený," skonštatoval Sulík s tým, že sa očkuje a máme tak lepšiu východiskovú pozíciu.